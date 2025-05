The View Agadir: l’Atlantique comme horizon, le bien-être comme promesse

Depuis les premières lueurs du matin jusqu’au dernier rayon du soleil, le front de mer dessine le décor d’une parenthèse apaisée. Une longue plage de sable blond, des transats à l’abri du vent, une piscine qui tutoie la mer, des jardins subtilement parfumés: tout est pensé pour reconnecter corps et esprit.

Un resort pensé pour toutes les envies

En famille ou entre amis, chacun trouve son rythme. Le Kids Club accueille les plus jeunes dans un univers joyeux et sécurisé, entre ateliers créatifs et jeux en plein air. Pendant ce temps, les parents s’offrent une échappée douce: un soin au spa, un cocktail au bord de l’eau, ou simplement un moment de lecture bercé par le bruit des vagues.

La déconnexion totale a son sanctuaire: AMAYA Spa, un espace de bien-être pensé pour harmoniser le corps et l’esprit, où les rituels ancestraux marocains rencontrent des approches holistiques modernes.

Des expériences culinaires pour prolonger l’expérience: ici, tout est une question d’équilibre

Au V, les ateliers du matin invitent à un petit-déjeuner généreux. Chacun compose son réveil à son rythme, une célébration des sens : le café danse encore dans sa vapeur, le croustillant des viennoiseries dorées, la chaleur des msemmen préparés à la minute…Des options pensées pour tous: sans gluten, vegan, keto...

Façade extérieure.

Au Sensya, le chef étoilé Francesco Franzese propose une Italie d’auteur. Mima Kitchen célèbre les accords du terroir, les racines du Royaume. Le Dieilli Pool Snacking Bar, en front de mer, est le spot parfait pour savourer la vue : carte fraîche, cocktails colorés et petites faims comblées entre deux longueurs, sans jamais manquer le coucher de soleil.

Pour une pause apaisée, Chay Lounge revisite l’art du thé marocain dans une atmosphère intimiste et contemporaine, entre infusions et bouchées délicates.

Le Cedar Lounge, lui, accueille les rencontres autour d’une fine mixologie, propice aux débuts de soirée qui s’étirent.

Et lorsque la nuit s’anime, le Buddha-Bar Beach Agadir devient le rendez-vous des épicuriens curieux, mêlant cuisine panasiatique, cocktails signatures et performances artistiques, dans une ambiance élégante et cosmopolite.

The View Agadir, c’est un art de vivre face à l’océan. Un lieu de sérénité, de vie et d’envies. Un resort pour déconnecter, se ressourcer, s’émerveiller.