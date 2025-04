Transport aérien: Air Europa reprend ses vols vers Marrakech

À compter du 6 avril et jusqu’à fin octobre, la compagnie aérienne espagnole Air Europa assurera deux vols hebdomadaires entre Madrid-Barajas et Marrakech, avec plus de 20.000 sièges prévus sur cette liaison.

Les vols seront assurés par la flotte de Boeing 737 de la compagnie, des appareils adaptés aux dessertes court et moyen-courrier, offrant confort et capacité élevée à bord, indique un communiqué de Air Europa.

Dans le cadre de la reprise de son programme estival pour l’année 2025, la compagnie entend consacrer un total de plus de 40.000 places à l’Afrique du Nord, dont 20.000 pour la liaison Madrid-Marrakech.