Transport aérien: Shanghai Airlines lance ses premiers vols vers Casablanca

Après le lancement, en décembre dernier, de la liaison directe Shanghai-Le Caire, la compagnie Shanghai Airlines élargit son réseau en Afrique en enchaînant avec trois vols hebdomadaires à destination de Casablanca, et ce, à partir du 19 janvier 2025.

Opérationnel tous les mardis, vendredis et dimanches, le vol de la compagnie chinoise reliera l’Aéroport international de Shanghai Pudong à l’Aéroport international Mohammed V de Casablanca, via Marseille (France).

Les vols seront opérés par Boeing 787-9 Dreamliner, d’une capacité de 302 sièges, dont 26 en classe affaires. selon les horaires suivants:

FM871: départ de Shanghai Pudong (PVG) à 01h55, arrivée à Marseille (MRS) à 08h00, départ de Marseille à 10h00, arrivée à Casablanca (CMN) à 13h10.

FM872: départ Casablanca (CMN) à 17h10, arrivée à Marseille (MRS) à 19h45, départ de Marseille à 21h45, arrivée à Shanghai Pudong (PVG) à 16h50+1.

Les citoyens chinois n’ont pas besoin de visa touristique pour se rendre au Maroc, ce vol enrichira leurs options de voyage à l’approche des vacances du Nouvel an chinois.

Lire aussi : Transport aérien: Royal Air Maroc reprendra ses vols Casablanca-Pékin en janvier 2025

Rappelons que l’été dernier, Royal Air Maroc avait annoncé le rétablissement début 2025 de la route directe Casablanca-Pékin, lancée en janvier 2020 et suspendue quelques semaines plus tard à cause de la crise sanitaire.

«La ligne Casablanca-Pékin est dédiée essentiellement au développement du tourisme marocain, puisque 80% du trafic sur cette route seront constitués de touristes étrangers. Très attendue, cette ligne permettra également de consolider les relations économiques et commerciales entre les deux pays», avait souligné la RAM dans un communiqué.