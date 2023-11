Football: ce qu’il faut savoir sur le futur Centre fédéral de formation de Laâyoune

Laâyoune ne veut pas rester à la traîne en matière de sports, et de football en particulier. «Après les exploits sportifs de notre pays à plusieurs niveaux, il est temps que Laâyoune et toute la région du Sahara accompagnent cet élan national», affirme Mohamed Bettah, spécialiste de l’actualité sportive dans le chef-lieu du Sahara.

Ce voeu sera bientôt exaucé avec la multiplication des infrastructures sportives réalisées ou en cours de l’être à Laâyoune. L’une des plus emblématiques est sans doute le projet de futur Centre fédéral de formation, qui est actuellement en cours d’achèvement. Ce centre est le fruit d’un partenariat entre la Fédération royale marocaine de football (FRMF), le Conseil de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, le Conseil communal et la Wilaya de la même région.

Selon les explications qui nous ont été fournies sur place par El Asri Belkhir, directeur régional de l’Agence nationale d’exécution des projets (ANEP), le futur centre de formation sera érigé sur une superficie de 10 hectares, dont 7 hectares couverts, et comprendra deux grands stades et deux stades de taille moyenne, en plus des dépendances nécessaires au fonctionnement de ce type d’établissements: dortoirs, réfectoires, dispensaire, etc.

La réalisation de ce grand projet, dont capacité sera de 120 stagiaires, dont 40 filles, nécessitera une enveloppe d’investissement se montant à 160 millions de dirhams.

Lire aussi : Laâyoune se dote d’une piscine olympique, la quatrième du Royaume

Selon El Asri Belkhir, les travaux du futur Centre fédéral de formation de Laâyoune sont actuellement achevés à hauteur de 45%. Les marchés relatifs aux équipements d’électrification et d’assainissement viennent d’être attribués, et l’entrée en service de la structure devrait intervenir au début de l’année 2025.

Pour rappel, Laâyoune abrite déjà près de 90 terrains de proximité gazonnés, ainsi que cinq piscines municipales et une piscine olympique, la quatrième de son genre dans l’ensemble du territoire national.