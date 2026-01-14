Coopération sécuritaire: une délégation britannique au complexe sportif Moulay Abdellah

La visite de la délégation sécuritaire britannique à Rabat s’inscrit dans une dynamique de coopération bilatérale accrue entre Rabat et Londres, axée sur l’échange d’expertises en matière de sécurisation des grands événements sportifs. À cette occasion, la délégation britannique a pu observer de près l’organisation opérationnelle et les mécanismes de maintien de l’ordre déployés lors d’un match à forte affluence au sein d’une infrastructure sportive de nouvelle génération.

Lors de leur déplacement au complexe sportif Moulay Abdellah, les membres de la délégation ont été informés des différents volets du protocole de sécurité et d’ordre public mis en œuvre par la sûreté nationale. L’accent a été mis sur la gestion intégrée des flux de supporters, depuis leur arrivée aux abords du stade jusqu’à leur dispersion finale.

Une délégation britannique sécuritaire en visite au complexe sportif Moulay Abdellah à Rabat.

La visite a également permis de mettre en lumière les compétences accumulées par les services de sécurité marocains dans la sécurisation des infrastructures sportives modernes. Le dispositif repose notamment sur un déploiement coordonné des unités de terrain, appuyé par des systèmes numériques de communication en temps réel et des technologies de vidéosurveillance de haute précision, assurant un suivi optimal des mouvements de foule à l’intérieur comme à l’extérieur du stade.

Plus tôt dans la journée, la délégation britannique s’était rendue au Centre de coopération policière africaine (CCPA) à Salé. Cette structure stratégique centralise la coordination opérationnelle entre la sûreté nationale marocaine et les services de sécurité des pays africains participant à la CAN 2025, en plus de représentants de l’Espagne, du Portugal, du Qatar et de l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol).

Considéré comme une première dans l’histoire des compétitions africaines de football, ce centre a permis aux visiteurs britanniques de constater le niveau élevé de planification anticipative et de coopération professionnelle entre les différents acteurs sécuritaires. Cette synergie a largement contribué à l’organisation de la Coupe d’Afrique des nations 2025 dans des conditions qualifiées de «mondiales», conjuguant infrastructures modernes, hospitalité marocaine et haut niveau de sûreté.