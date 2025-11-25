Politique

Coopération sécuritaire, gestion des flux migratoires, échange de compétences... Un engagement réaffirmé par Laftit et son homologue serbe

Le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, et son homologue de la République de Serbie, Ivica Dačić, mardi 25 novembre 2025 à Marrakech.

Le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, s’est entretenu, mardi 25 novembre à Marrakech, avec son homologue de la République de Serbie, Ivica Dačić.

Par Le360 (avec MAP)
Le 25/11/2025 à 20h00

L’échange a permis de réaffirmer la volonté commune de renforcer le partenariat bilatéral et de consolider la coopération entre les deux pays dans les domaines liés à la sécurité, indique un communiqué du ministère de l’Intérieur.

Les discussions ont porté sur plusieurs priorités partagées, notamment la coopération sécuritaire et opérationnelle, la gestion des flux migratoires, ainsi que la formation et l’échange de compétences.

Les deux responsables ont souligné l’importance de développer davantage le partage d’informations, de renforcer les capacités institutionnelles et de promouvoir des actions conjointes adaptées aux défis actuels.

Dans le même esprit, les deux ministres ont exprimé leur détermination à approfondir la coopération existante et à impulser de nouvelles initiatives au service de la stabilité, de la sécurité et du développement.

Pour sa part, Abdelouafi Laftit a rappelé la centralité de la coordination entre les différents partenaires et réaffirmé, à son homologue serbe, l’attachement du Royaume du Maroc à une coopération internationale active, solidaire et responsable, au service de la stabilité régionale et de la sécurité globale.

