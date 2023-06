Sahara marocain: la Serbie renouvelle son soutien à l’intégrité territoriale du Maroc

Cette position a été réaffirmée suite à la communication téléphonique entre le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et le Premier vice-président du gouvernement serbe et ministre des Affaires étrangères, Ivica Dačić, laquelle a été formalisée à l’occasion d’un entretien, à Belgrade, entre M. Dačić et l’ambassadeur du Maroc en Serbie, Mohammed Amine Belhaj.

Le chef de la diplomatie serbe a également réitéré «le soutien de la Serbie aux efforts des Nations unies pour parvenir à une solution politique réaliste, pragmatique et durable à la question du Sahara, dans un esprit de réalisme et de compromis, et dans le plein respect des résolutions pertinentes de l’ONU», indique un communiqué du ministère serbe des Affaires étrangères, publié à l’issue de la rencontre.

Lors de cette rencontre axée sur «les possibilités d’intensification et de renforcement des bonnes relations bilatérales», M. Dačić a rappelé que lors de l’appel téléphonique avec Nasser Bourita, il a exprimé «sa gratitude au Maroc pour son soutien constant et ferme à la préservation de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de la Serbie, conformément au droit international», ajoute-on.

Le Premier vice-président du gouvernement serbe a également souligné les liens de longue date et traditionnellement amicaux entre les deux pays, ainsi que la volonté de la République de Serbie de continuer à développer la coopération globale avec le Maroc, y compris les échanges de visites au plus haut niveau.

A ce titre, M. Dačić a réitéré son invitation à son homologue Nasser Bourita pour visiter la Serbie, selon le communiqué. Dans le même ordre d’idées, le ministre serbe a indiqué que l’année dernière, les deux pays avaient célébré le 65e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques, y voyant «un moment idéal pour les peuples de Serbie et du Maroc pour se connaître» à travers de nombreux événements artistiques et culturels organisés tout au long de l’année.

M. Dačić a souligné l’importance de développer davantage «les liens économiques et commerciaux entre les deux pays pour qu’ils suivent le rythme de l’excellent niveau de nos relations politiques».

De son côté, M. Belhaj a remis à M. Dačić une lettre de félicitations de M. Bourita à l’occasion de l’élection de la République de Serbie pour accueillir l’exposition spécialisée EXPO 2027, conclut le communiqué.