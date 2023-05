La leçon anglaise sur le Sahara marocain

L’arrêt de la cour d’appel de Londres a définitivement rejeté la requête du Polisario contre l’accord d’association Maroc-Grande Bretagne. Le quotidien Assabah rapporte, dans son édition du week-end (27 et 28), que le président du centre de l’Afrique du nord des études et recherches, Rachid Lazrak, a indiqué que ce jugement constitue un coup dur pour les ennemis de l’intégrité territoriale du Maroc:

«Il faut savoir que cet arrêt de la cour d’appel de Londres constitue une jurisprudence émise par d’éminents spécialistes du droit. Laquelle jurisprudence est fondée sur des bases juridiques, des jugements antérieurs et les principaux généraux du droit. Et comme cette juridiction est la plus haute au Royaume-Uni, ses décisions sont considérées comme une référence nationale et universelle», précise le même intervenant. La cour d’appel de Londres avait rejeté jeudi dernier, d’une manière irrévocable, la requête d’appel présentée par des ONG qui soutiennent les séparatistes du Polisario.

Le quotidien Assabah souligne que ce jugement met fin aux manœuvres des ennemis de l’intégrité territoriale du Maroc en confirmant la validité de l’accord de partenariat qui lie les deux pays et qui profite aux habitants dans toutes les régions du royaume, du nord au sud. Cet arrêt met à nu les revers successifs de la partie qui attise le feu dans le conflit artificiel du Sahara marocain. Malgré ses agissements hostiles, ce pays a échoué dans toutes ses tentatives de pousser la justice britannique à reconsidérer l’accord commercial post-Brexit signé et soutenu par les deux royaumes.

La décision de la cour d’appel balise le chemin de l’élargissement des canaux de partenariat entre Rabat et Londres. Les échanges commerciaux entre les deux pays ont connu une croissance soutenue depuis la signature de l’accord, permettant ainsi aux flux bilatéraux d’atteindre 2,9 milliards de livres sterling au troisième trimestre 2022, soit une hausse d’un milliard par rapport à la même période de l’année précédente.