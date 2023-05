Sahara, guerre russo-ukrainienne et relations bilatérales dominent la rencontre Bourita-Kuleba

Dmytro Kuleba et Nasser Bourita.

Le développement du partenariat économique et le règlement de la question des étudiants marocains en Ukraine ont aussi occupé une place importante dans les discussions bilatérales, a affirmé le ministre Nasser Bourita lors d’un point de presse conjoint avec son homologue ukrainien, qui a choisi le Maroc comme première étape de sa tournée en Afrique.

Avant que les deux ministres ne s’arrêtent sur l’impératif du respect de l’intégrité territoriale des Etats comme principe commun «sacré», ils ont exprimé leur soutien à la préservation de «la sécurité alimentaire» des pays, appelant à maintenir des garanties pour approvisionner en blé les pays du Sud.

Nasser Bourita et Dmytro Kuleba ont émis, par ailleurs, le vœu de trouver rapidement une solution à la question des étudiants marocains qui ont été contraints de suspendre leurs études dans ce pays en raison de la guerre.

S’agissant des relations bilatérales, Nasser Bourita a insisté sur un point important, celui de dire que le Maroc entretient d’excellentes relations aussi bien avec l’Ukraine qu’avec la Russie. Ceci étant précisé, le ministre ukrainien a partagé l’idée de son interlocuteur de consolider les relations commerciales, fustigeant l’agression russe sur son pays.

Nasser Bourita a rappelé les principes du Maroc en matière de paix et de stabilité. «Le Maroc a pour principe de respecter l’intégralité territoriale des pays comme il appelle au règlement des conflits par la voie pacifique et le dialogue et par la mise en œuvre des résolutions onusiennes.»

Quant au conflit russo-ukrainien, Nasser Bourita a indiqué que Dmytro Kuleba l’a informé de l’initiative de paix en 10 points proposée par le président ukrainien, Volodymyr Zelensky. «Nous accueillons avec satisfaction toute initiative de paix, mais une multitude de propositions risquent d’entraver le processu», a mis en garde le ministre marocain.

Le chef de la diplomatie ukrainienne a, au début de son allocution, exprimé le soutien de son pays au plan d’autonomie comme base «sérieuse et crédible» pour le règlement «réussi» de la question du Sahara. Il a aussi affirmé que l’Ukraine et le Maroc connaissent tous les deux la valeur de la souveraineté et de l’intégrité territoriale.

Et d’indiquer que l’Ukraine soutient les efforts de l’envoyé personnel du secrétaire général des Nations unies pour le Sahara, Staffan de Mistura, visant à trouver une solution politique réaliste, durable et mutuellement acceptable, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies.