L’Ukraine apporte son appui au plan d’autonomie comme base «sérieuse et crédible» d’une solution à la question du Sahara

Le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, et son homologue ukrainien, Dmytro Kuleba, le 22 mai 2023 à Rabat.

L’Ukraine a exprimé, lundi, son soutien au plan d’autonomie, présenté par le Maroc en 2007, comme base «sérieuse et crédible» pour le règlement «réussi» de la question du Sahara. Cette position a été exprimée par le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, en visite de travail dans le Royaume, lors d’un point de presse conjoint avec le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, à l’issue de leurs entretiens à Rabat.

Dmytro Kuleba a aussi affirmé que l’Ukraine et le Maroc connaissent tous les deux la valeur de la souveraineté et de l’intégrité territoriale. Il a également indiqué que l’Ukraine soutient les efforts de l’envoyé personnel du secrétaire général des Nations unies pour le Sahara, Staffan de Mistura, visant à trouver une solution politique réaliste, durable et mutuellement acceptable, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies.

Le chef de la diplomatie ukrainienne a, enfin, précisé que la résolution de la question du Sahara est essentielle pour la sécurité et la paix régionales.