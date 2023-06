Comité des 24 de l’ONU: soutien sans précédent au plan d’autonomie du Sahara

Lors de la réunion de Comité des 24 (C24) de l’ONU tenue à New York, plusieurs pays ont renouvelé leur soutien à l’initiative d’autonomie présentée par le Maroc en 2007 pour régler définitivement le différend régional autour du Sahara dans le cadre de la souveraineté du Royaume et son intégrité territoriale.

Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia rapporte, dans son édition du lundi 19 juin, que le représentant de l’Arabie Saoudite, Hassan Mohamed Alamri, a souligné que son pays «rétére son soutien à l’initiative d’autonomie dans le Sahara marocain dans le cadre de la souveraineté du Royaume et l’intégrité de son territoire national. Il s’agit d’une solution basée sur le compromis conformément au droit international, à la charte des Nations- Unies, aux résolutions du conseil de sécurité et de l’Assemblée générale».

Le diplomate saoudien a tenu à préciser que cette initiative a été favorablement accueillie par le conseil de sécurité à travers ses résolutions adoptées depuis 2007. De leur côté, les Émirats-arabes-unis ont renouvelé leur soutien total aux droits légitimes du Maroc et à sa souveraineté sur l’ensemble de son Sahara. Leur représentant, Majid Khamis Al Ali, a affirmé que son pays «renouvelle son soutien total au Royaume du Maroc frère dans les mesures qu’il prend pour défendre ses droits légitimes et ses causes justes parmi lesquelles figure sa souveraineté sur l’ensemble de la région du Sahara marocain».

Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia souligne que le représentant émirati a indiqué que l’ouverture par son pays d’un consulat général au Sahara marocain traduit la foi inébranlable de ce pays quant à la souveraineté du Maroc sur son Sahara.

Le Qatar a également réitéré son soutien au plan d’autonomie présenté par le Maroc pour parvenir à un règlement définitif au différend régional autour du Sahara. L’adjoint de son représentant, Jassim Sayar Al-Maawda a souligné qu’il s’agit d’une initiative constructive et essentielle pour toute solution de la question du sahara marocain tout en saluant les efforts déployés par le Maroc pour développer une dynamique socioéconomiques dans les provinces du sud.

Au niveau africain, la république centrafricaine a également exprimé son soutien à l’initiative d’autonomie tout en appelant à la poursuite du processus des tables rondes avec la même formule et les mêmes participants en l’occurrence le Maroc, l’Algérie, la Mauritanie et le Polisario conformément à la résolution 2654 du conseil de sécurité. Le diplomate centrafricain a, en outre, estimé qu’il est nécessaire et urgent de procéder à l’enregistrement et au recensement des populations des camps de Tindouf conformément au droit international et au mandat du Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés.

Les représentants d’autres pays comme la Sierra Leone, Saint Lucie, et la Papouasie-Nouvelle-Guinée ont réitéré leur soutien à l’initiative d’autonomie au Sahara marocain en rappelant que le conseil de sécurité l’a qualifiée, dans ses multiples résolutions, de sérieuse et crédible.