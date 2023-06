Sahara et décentralisation: une délégation kényane en visite à Laâyoune

L’objectif de cette visite est de renforcer la coopération décentralisée dans les domaines d’intérêt commun, de partager les expériences et de tirer profit des meilleures pratiques en la matière, a souligné Teresia Malokwe dans une déclaration à la presse à l’issue de son entretien avec Abdeslam Bekrate, wali de la région Laâyoune-Sakia El Hamra et gouverneur de la province de Laâyoune.

La responsable gouvernementale kényane a indiqué, dans ce sens, que son pays souhaite bénéficier de l’expérience du Maroc en matière d’élaboration et de mise en œuvre des programmes de développement local et régional, notamment dans les domaines de l’agriculture et de la formation.

Pour sa part, le wali de la région a rappelé les réformes engagées par le Royaume, notamment la constitution de 2011 et le processus de la régionalisation avancée, qui représentent des réformes profondes des structures de l’État. M. Bekrate a ainsi détaillé les compétences de la région et ses ressources de financement, ainsi que les rôles majeurs dévolus aux différentes régions du Royaume en matière de développement.

Il a par ailleurs mis l’accent sur le développement que connaît la région de Laâyoune-Sakia El Hamra dans différents domaines et sur le processus démocratique dans les provinces du Sud, citant à cet égard les dernières échéances électorales libres, transparentes et marquées par une participation massive de la population locale.

Par la suite, la responsable kényane a tenu une rencontre avec le président du Conseil communal Moulay Hamdi Ould Errachid, au cours de laquelle elle a suivi une présentation sur le programme de développement de la commune de Laâyoune couvrant les différents projets inscrits dans le cadre du nouveau modèle de développement des provinces du Sud lancé par le roi Mohammed VI en 2015, et s’est informée du rôle de cette instance élue en matière de gestion de la chose locale.

استقبل السيد رئيس جماعة العيون، مرفوقا بالسيد أحمد لخريف امكملتو كمال، وإلى جانب باشا المدينة، صباح اليوم، وفدا أجنبيًا ضم كل من السيدة مولوكوي تيريزيا، الكاتبة الرئيسية المكلفة باللامركزية بكينيا مرفوقة بالسيد سيمبا جون أورلاندو المدير التنفيذي لـ Congrès Panafricain of Kenya. pic.twitter.com/m08kfbqNHm — جماعة العيون (@CommuneLaayoune) June 15, 2023

De même, elle s’est rendue aux chantiers d’envergure achevés et ceux en cours de réalisation, afin de prendre connaissance de la qualité des infrastructures éducatives, sportives, socio-économiques et de santé inscrits dans le cadre du modèle de développement des provinces du Sud.

Dans ce cadre, elle a visité la Cité des métiers et des compétences, le Centre hospitalier universitaire (CHU) et la Faculté de médecine et de pharmacie, ainsi que les terrains de proximité, la bibliothèque municipale et le club féminin.