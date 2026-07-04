Casablanca: Dar America en fête après la victoire éclatante du Maroc face au Canada

Pendant que les Lions de l’Atlas écrivaient une nouvelle page de leur histoire sur la pelouse du NRG Stadium de Houston, Dar America vibrait au même rythme. Ce samedi, le centre culturel s’est mué en un véritable théâtre d’émotions, où des centaines de supporters ont suivi, souffle retenu, chaque minute de ce huitième de finale.

Sous les drapeaux marocain et américain flottant côte à côte, les chants, les applaudissements et les explosions de joie ont accompagné les temps forts de la rencontre. Plus qu’un simple rendez-vous sportif, cette retransmission a illustré la profondeur des liens qui unissent de longue date le Maroc et les États-Unis.

Pour de nombreux supporters, cette soirée dépassait largement le cadre du football. Entre ferveur patriotique, communion populaire et fierté nationale, l’émotion était omniprésente, presque palpable.

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«C’est merveilleux d’être ici, entouré de tant de supporters passionnés pour suivre ce match important entre le Canada et le Maroc», s’est réjoui Benjamin Ziff, chef adjoint de la mission de l’ambassade des États-Unis, visiblement enthousiaste.

Le diplomate a profité de l’occasion pour rappeler la solidité des relations entre les deux pays. «La relation entre le Maroc et les États-Unis est tellement forte que, franchement, toute notre mission soutient le Maroc... sauf s’il joue contre les États-Unis!», a-t-il lancé avec humour, en soulignant que cette rencontre intervenait le jour même du 250ème anniversaire de l’indépendance américaine.

Benjamin Ziff a également rappelé que le Maroc demeure «le plus ancien partenaire diplomatique des États-Unis», un héritage historique qui confère à cette soirée une résonance particulière.

Sur la pelouse, les Lions de l’Atlas ont eux aussi tenu leurs promesses. Après une première période sous haute tension, durant laquelle les assauts canadiens se sont heurtés à un Yassine Bounou impérial, la sélection marocaine a changé de visage au retour des vestiaires. Le doublé d’Azzedine Ounahi, suivi du but libérateur de Soufiane Rahimi, a fait exploser de joie les supporters réunis à Dar America, où les chants, les applaudissements et les drapeaux agités dans les airs ont accompagné le coup de sifflet final.

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Pour les supporters réunis à Dar America, cette qualification est avant tout celle d’une équipe qui n’a jamais renoncé. «Il y avait de la pression au début, mais Dieu merci, l’équipe a su redresser la barre», confie un jeune fan, encore porté par l’euphorie du moment. «On est venus ici parce que c’est un lieu de rencontre et de partage culturel. On voulait vivre ce match ensemble.»

Autour des écrans géants, les chants et les drapeaux agités sans relâche traduisaient une ferveur qui n’a cessé de monter au fil de la rencontre. Pour beaucoup, cette qualification dépasse largement le simple cadre sportif.

«C’est la deuxième fois que je viens à Dar America. Franchement, à chaque fois, c’est une expérience différente», raconte une supportrice engagée dans une association locale. Un large sourire aux lèvres, elle poursuit: «On est tellement heureux de ce résultat... Maintenant, forcément, on se met à rêver plus grand: la finale, la Coupe du monde!»

Le regard est désormais tourné vers Boston où les Lions de l’Atlas disputeront leur quart de finale. Qu’il s’agisse de la France ou du Paraguay, l’identité du prochain adversaire importe finalement peu aux yeux des supporters, dont l’optimisme semble sans limite. «On a vibré, on a souffert, mais on est toujours là. Et on ira jusqu’au bout», résume l’un d’eux, comme un écho à l’espoir qui animait toute l’assistance.