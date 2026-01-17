CANxUM5: clôture de la 1ère édition de la Coupe des nations universitaire

L’Université Mohammed V de Rabat (UM5) a clos, ce samedi 17 janvier 2026, la première édition de la Coupe des nations universitaire de football, en remettant le trophée à l’équipe estudiantine victorieuse de Guinée-Bissau. (Y.Mannan/Le360)

L’Université Mohammed V de Rabat (UM5) a clos en apothéose, ce samedi 17 janvier, la première édition de la Coupe des nations universitaire de football, en remettant le trophée à l’équipe estudiantine victorieuse de Guinée-Bissau.

À cette occasion, le président de l’UM5, Mohammed Rhachi, a souligné que trente équipes d’étudiants africains ont pris part à la CANxUM5 dans un esprit de fraternité et de solidarité, annonçant d’ores et déjà l’organisation prochaine d’une seconde édition «plus ambitieuse et performante».

Sur le plan sportif, la formation universitaire de Guinée-Bissau s’est imposée en finale face à celle du Togo sur le score de 3 buts à 2, tandis que la troisième place est revenue aux étudiants de la faculté de médecine. Dans la catégorie féminine, le trophée a été décroché par l’École marocaine des sciences d’ingénierie (EMSI) de Rabat. La cérémonie de remise des prix, présidée par Mohammed Rhachi, s’est déroulée à la Faculté des sciences de l’éducation de Rabat.

Le président de l’UM5 a rappelé que son établissement accueille actuellement près de 3.000 étudiants africains de diverses nationalités, avec l’objectif d’atteindre à terme un effectif de 5.000. Selon lui, l’initiative portée par l’université vise à «placer le sport au cœur de la vie universitaire comme levier d’inclusion, de cohésion sociale et de valorisation des talents étudiants». Elle a permis, a-t-il ajouté, «de renforcer le sentiment d’appartenance, de promouvoir la pratique du mini-football et de faire vivre, au sein du campus, l’effervescence de la Coupe d’Afrique des nations».

Lire aussi : Entrepreunariat: signature d’un partenariat entre l’université Mohammed V de Rabat et Attijariwafa Bank

Mohammed Rhachi a également mis en exergue le caractère «inclusif et participatif» de la CANxUM5, articulée autour d’un programme de compétitions et d’animations sportives réunissant étudiantes et étudiants, personnes en situation de handicap et communautés étudiantes africaines. L’événement s’est ainsi affirmé comme un espace de rencontre et de partage, placé sous le signe du fair-play et de la diversité, consacrant l’université comme un acteur majeur de la diplomatie culturelle et sportive du continent.