Finale de la CAN. Education nationale: report de l’examen unifié et des devoirs de contrôle continu

Le ministère de l’Éducation nationale a officiellement décidé de reporter les examens normalisés du premier semestre, initialement programmés les 19 et 20 janvier 2026, afin d’éviter leur chevauchement avec la finale de la Coupe d’Afrique des nations. Cette décision, annoncée vendredi, intervient dans un contexte de forte mobilisation nationale autour du parcours des Lions de l’Atlas.

L’information a été rendue publique à travers un communiqué diffusé ce vendredi 16 janvier par le ministère. Le département y annonce le report des dates de l’examen unifié local ainsi que des épreuves de contrôle continu pour les cycles de l’enseignement primaire et du secondaire collégial, au titre du premier semestre de l’année scolaire 2025-2026.

Ces épreuves auront finalement lieu les 20 et 21 janvier 2026. Cette reprogrammation concerne également les opérations d’évaluation continue, appelées à être réaménagées en conséquence afin d’assurer la cohérence du dispositif pédagogique.

Le ministère justifie cette décision par la nécessité de garantir des conditions appropriées pour le déroulement des évaluations, compte tenu de leur chevauchement avec la finale de la Coupe d’Afrique des Nations. La sélection marocaine disputera cette rencontre décisive dimanche 18 janvier, un événement suivi avec une ferveur exceptionnelle à l’échelle nationale.

Au terme d’une demi-finale tendue face au Nigeria, le Maroc s’est qualifié pour la finale de la CAN 2025, où il affrontera le Sénégal dimanche au stade Prince Moulay Abdellah à Rabat, suscitant un engouement populaire inédit.