Société

Finale de la CAN. Education nationale: report de l’examen unifié et des devoirs de contrôle continu

Un élève lors d'un passage d'examen. (Photo d'illustration)

Le ministère de l’Éducation nationale a décidé de reporter les examens normalisés du premier semestre afin d’éviter leur chevauchement avec la finale de la CAN Maroc-2025. Une mesure exceptionnelle, justifiée par la forte mobilisation nationale autour des Lions de l’Atlas.

Par La Rédaction
Le 16/01/2026 à 16h00

Le ministère de l’Éducation nationale a officiellement décidé de reporter les examens normalisés du premier semestre, initialement programmés les 19 et 20 janvier 2026, afin d’éviter leur chevauchement avec la finale de la Coupe d’Afrique des nations. Cette décision, annoncée vendredi, intervient dans un contexte de forte mobilisation nationale autour du parcours des Lions de l’Atlas.

L’information a été rendue publique à travers un communiqué diffusé ce vendredi 16 janvier par le ministère. Le département y annonce le report des dates de l’examen unifié local ainsi que des épreuves de contrôle continu pour les cycles de l’enseignement primaire et du secondaire collégial, au titre du premier semestre de l’année scolaire 2025-2026.

Lire aussi : CAN: Mohammed Ouzzine appelle à reporter les examens certificatifs pour permettre aux élèves de vivre la finale

Ces épreuves auront finalement lieu les 20 et 21 janvier 2026. Cette reprogrammation concerne également les opérations d’évaluation continue, appelées à être réaménagées en conséquence afin d’assurer la cohérence du dispositif pédagogique.

Le ministère justifie cette décision par la nécessité de garantir des conditions appropriées pour le déroulement des évaluations, compte tenu de leur chevauchement avec la finale de la Coupe d’Afrique des Nations. La sélection marocaine disputera cette rencontre décisive dimanche 18 janvier, un événement suivi avec une ferveur exceptionnelle à l’échelle nationale.

Au terme d’une demi-finale tendue face au Nigeria, le Maroc s’est qualifié pour la finale de la CAN 2025, où il affrontera le Sénégal dimanche au stade Prince Moulay Abdellah à Rabat, suscitant un engouement populaire inédit.

Par La Rédaction
Le 16/01/2026 à 16h00
#CAN 2025#report examens

LEs contenus liés

Sports

«Le public marocain est bien plus qu’un 12e homme»: Éric Chelle, coach du Nigéria, met en garde le Sénégal avant la finale de la CAN

Sports

Entretien avec Akon: la star internationale de la chanson se confie sur Maroc-Sénégal, l’amitié entre les deux pays et l’organisation de la CAN 2025

Sports

CAN 2025: la CAF dévoile le ballon spécial de la finale entre le Maroc et le Sénégal

Sports

CAN 2025: l’édition marocaine signe le plus grand succès commercial de l’histoire du football africain

Articles les plus lus

1
Noufissa Kessar nouvelle présidente-directrice générale d’Al Mada
2
Plus grand barrage du Royaume et troisième en Afrique, Al Wahda frôle 60% de remplissage et dépasse les 2 milliards de m³
3
Affaire Christophe Gleizes: plier ou subir une éjection du Mondial 2026, l’Algérie a (déjà) choisi
4
Victoire du Maroc face au Nigeria: Casablanca déjà tournée vers la finale
5
Oued El Makhazine, le plus grand barrage du nord du Maroc atteint 100% de remplissage
6
Fact-Checking. Suspension des visas américains pour les Marocains: ce qu’il en est réellement
7
CAN 2025: liesse populaire à Rabat après la qualification du Maroc en finale
8
Barrage Al Massira: un faible taux de remplissage, mais des volumes conséquents et une méga-structure qui reprend vie
Revues de presse

Voir plus