CAN: Mohammed Ouzzine appelle à reporter les examens certificatifs pour permettre aux élèves de vivre la finale

Le député Mohamed Ouzzine, également secrétaire général du Mouvement populaire, a adressé une question écrite au ministre de l’Éducation nationale, l’invitant à examiner la possibilité de reporter les examens certificatifs programmés le lundi 19 janvier, en raison de leur coïncidence avec la finale de la CAN prévue la veille, le dimanche 18 janvier.

Dans sa correspondance, Ouzzine salue le parcours «honorable et historique» de l’équipe nationale marocaine, soulignant que les succès engrangés aujourd’hui sont le fruit d’un travail de fond ayant permis la mise en place d’un écosystème sportif intégré et performant, appuyé par des infrastructures modernes qui placent désormais le Maroc parmi les grandes nations sportives, aussi bien à l’échelle continentale qu’internationale.

Le député met également en avant l’engouement populaire et médiatique suscité par cette compétition, tant au niveau national qu’international, rappelant que cette CAN dépasse le simple cadre sportif pour devenir un véritable projet de nation, porteur de valeurs d’unité, de solidarité et de cohésion sociale. Il estime que cette manifestation a projeté, à l’échelle internationale, une image valorisante du peuple marocain, illustrant son civisme, sa capacité organisationnelle et son profond attachement aux valeurs de fair-play et de citoyenneté.

Estimant que la finale représente un moment national rare, notamment pour les jeunes générations qui n’ont jamais vécu une telle échéance sportive, le député plaide pour une prise en compte de ce contexte exceptionnel. Il appelle ainsi le ministère de tutelle à envisager un report des examens certificatifs afin de permettre aux élèves de profiter pleinement de cet instant de ferveur nationale, tout en leur accordant un délai supplémentaire pour se concentrer et se préparer dans de meilleures conditions à ces échéances scolaires décisives.