Nuit blanche à Tanger après la qualification des Lions de l’Atlas pour la finale de la CAN

Les artères de Tanger envahies par des milliers de supporters célébrant la qualification des Lions de l’Atlas pour la finale de la Coupe d’Afrique des nations, dans la nuit du 15 janvier 2026. (S.Kadry/Le360)

Par Said Kadry
Le 15/01/2026 à 13h40

VidéoTanger a vécu une nuit exceptionnelle. Les rues et places de la ville n’ont retrouvé leur calme qu’aux premières heures de l’aube, au terme d’une nuit blanche marquée par des scènes de liesse populaire, après la qualification historique de l’équipe nationale marocaine pour la finale de la Coupe d’Afrique des nations.

À l’issue d’un match haletant face au Nigeria, conclu par une victoire des Lions de l’Atlas aux tirs au but, les places emblématiques et les grandes artères de la ville du Détroit ont vibré au rythme de la joie collective. Des milliers de supporters, rassemblés dans les cafés du front de mer, le long de la corniche de Tanger, mais aussi dans les différents quartiers de la ville, ont suivi la rencontre dans une ambiance électrique.

Dès le coup de sifflet final, Tanger s’est transformée en un immense espace de célébration. Jeunes et moins jeunes sont descendus dans la rue pour partager ce moment historique, rejoints par des touristes étrangers présents dans la ville, séduits par l’enthousiasme et l’énergie communicative des supporters marocains.

Drapeau national brandi, chants et slogans scandés à l’unisson, klaxons résonnant dans toute la ville, la joie était partout. Des supporters ont également allumé des fumigènes et des feux d’artifice improvisés pour exprimer leur fierté et leur bonheur de voir le Maroc accéder à la finale continentale.

Cette nuit de célébration restera gravée dans la mémoire des habitants de Tanger, symbole d’un moment d’unité et de ferveur nationale, porté par l’exploit des Lions de l’Atlas, désormais à une marche du sacre africain.

