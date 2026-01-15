CAN 2025: liesse populaire à Rabat après la qualification du Maroc en finale

Explosion de joie à Rabat après la qualification des Lions de l'Atlas à la finale de la CAN 2025.

Rabat, la capitale du Maroc, a vécu ce mercredi soir une grande liesse populaire après la qualification des hommes de Regragui en finale de la CAN 2025 aux dépens du Nigeria, aux tirs au but (4-2), au terme des prolongations conclues sur un score nul et vierge (0-0).

Dès le coup de sifflet final, aussi bien au sein de la fan zone de l’OLM Souissi que dans les principales artères du centre-ville, des milliers de personnes ont manifesté leur joie, saluant la solide prestation des Lions de l’Atlas. Le style de jeu proposé et la tactique imposée par le sélectionneur national ont largement convaincu les supporters.

À l’OLM Souissi, la foule a chanté et dansé au rythme du désormais incontournable «Dima Maghrib, Dima Maghrib». Une partie des supporters s’est ensuite donné rendez-vous au centre-ville, notamment aux abords de la gare centrale, pour prolonger la fête jusque tard dans la nuit. Le centre de Rabat a également accueilli de nombreux jeunes venus d’autres quartiers, mais aussi des villes voisines comme Témara et Salé, transformant les avenues en scènes de célébration collective.

Interrogé par Le360, un citoyen a dédié cette qualification «importante et historique» au roi Mohammed VI ainsi qu’aux «chaleureux supporters du stade Moulay Abdellah». Un autre inconditionnel des Lions de l’Atlas a qualifié cette qualification de «précieuse», rappelant que le Maroc n’avait plus atteint la finale de la Coupe d’Afrique des nations depuis 22 ans.

À Rabat comme dans tout le pays, cette nuit de liesse a ravivé un espoir ancien: celui de voir les Lions de l’Atlas inscrire à nouveau leur nom au sommet du football africain, portés par un peuple uni derrière son équipe.