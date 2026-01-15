Victoire du Maroc face au Nigeria: Casablanca déjà tournée vers la finale

Scènes de liesse à Casablanca après la Victoire du Maroc face au Nigéria à la demi finale de la CAN 2025.(S.Elbleghiti/Le360)

Casablanca a vécu ce mercredi 14 janvier 2025 au soir une montée d’adrénaline collective après la victoire des Lions de l’Atlas face au Nigeria, scellant leur qualification pour la finale de la CAN 2025. À peine l’arbitre avait-il sifflé la fin du match que des milliers de supporters ont déferlé dans les rues de la métropole, portés par l’élan d’un succès ressenti comme un pas décisif vers le sacre continental.

Dans une ambiance de fête, marquée par les klaxons, les chants et les drapeaux marocains, les supporters ont salué la performance d’une équipe jugée solide face à un adversaire réputé difficile. «C’était un match difficile contre le Nigéria, mais on était très confiants et sûrs qu’ils allaient gagner. Je suis certain que la coupe restera ici au Maroc et que nous allons remporter la finale», affirme un supporter, au milieu de la foule dans une déclaration pour Le360.

Certains ont fait le déplacement depuis l’étranger pour soutenir les Lions de l’Atlas. «Je suis venue des Émirats arabes unis pour soutenir l’équipe nationale et je n’ai pas été déçue. Je suis heureuse, nous sommes des Lions et des hommes. Félicitations à tous les Marocains!», confie une supportrice émue.

La qualification pour la finale alimente un optimisme largement partagé dans les rues de la métropole. «Félicitations à l’équipe nationale pour cette qualification à la finale de la CAN 2025! La coupe restera au Maroc et n’en sortira pas», lance une autre supportrice, convaincue d’un sacre à domicile.

L’entraîneur Walid Regragui est également au centre des remerciements. Plusieurs supporters soulignent la confiance qu’il inspire et le travail accompli tout au long de la compétition. «Félicitations à l’équipe nationale! Merci aux Lions, merci à l’entraîneur Walid Regragui en qui on a confiance. Merci à tout le peuple marocain. Vive le Roi! Et inchallah la coupe restera ici au Maroc», déclare une supportrice.

Pour d’autres, cette victoire confirme la montée en puissance du Maroc tout au long du tournoi. «Le Maroc a assuré. Au fil des matchs joués, il a montré ses prouesses. La coupe restera au Maroc, on remportera la finale, et je remercie Walid Regragui», assure une autre supportrice.

La joie a dépassé les frontières nationales. Des supporters venus d’autres pays arabes ont tenu à féliciter le Maroc pour sa performance. «Toutes mes félicitations à l’équipe nationale et au peuple marocain. Le Maroc a joué le match de sa vie. La Coupe d’Afrique des nations sera arabe», estime un supporter égyptien.

À Casablanca, les célébrations se sont poursuivies tard dans la nuit dans une atmosphère festive et joviale. Plus qu’une victoire sportive, ce succès face au Nigeria incarne un moment de communion nationale et nourrit l’espoir d’un sacre marocain attendu par tout un peuple.