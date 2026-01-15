Société

CAN 2025: le Maroc en finale, Oujda en transe

Scène de célébration à Oujda après la qualification des Lions de l'Atlas en finale de la Can 2025. (M.Chellay/Le360)

Par Mohammed Chellay
Le 15/01/2026 à 00h49

VidéoÀ Oujda, comme le reste des villes du royaume, la ferveur populaire a gagné les cafés et les rues après la qualification du Maroc pour la finale de la Coupe d’Afrique des nations 2025. Les Lions de l’Atlas ont arraché leur victoire face au Nigeria aux tirs au but (0-0, t.a.b 2-4), au terme d’un match haletant, déclenchant une explosion de joie collective dans toute la ville.

Au coup de sifflet final après des tirs aux buts stressants, Oujda s’est transformée en une vaste scène de liesse. Drapeaux nationaux brandis et chants à pleins poumons, les habitants ont célébré une victoire méritée, fruit d’une prestation solide et d’une force mentale remarquable des Lions de l’Atlas. Une victoire d’autant plus symbolique qu’elle intervient dans une CAN organisée au Maroc, portée par l’espoir de voir le trophée rester à domicile.

La rencontre, disputée et intense, s’est conclue sur un score nul de 0-0 avant que la séance des tirs au but ne tranche en faveur du Maroc 4-2. De Tanger à Lagouira, les Marocains ont retenu leur souffle jusqu’au dernier tir, avant de laisser éclater leur joie. Une délivrance collective après de longues minutes d’attente, à la hauteur de l’enjeu.

Dans un des cafés d’Oujda, l’euphorie a atteint son paroxysme. Un groupe de «dakka marrakchia» a improvisé une ambiance festive, et la foule s’est mise à danser spontanément, portée par l’énergie du moment. Les sourires, les accolades et les cris de joie se sont mêlés dans une atmosphère chargée d’émotion.

«On a retenu notre souffle jusqu’au bout, c’était intense mais ça en valait la peine», déclare un supporter, encore ému. «La Coupe est organisée chez nous, et elle restera chez nous, la victoire est pour nous», ajoute-t-il avec enthousiasme. «Nos joueurs sont de vrais hommes, ils nous ont tous rendus fiers», renchérit un autre. Autour de lui, la foule répond en chœur «Dimaaaa Maghrib!»

Lire aussi : CAN 2025: Oujda en liesse après la victoire éclatante des Lions de l’Atlas face au Cameroun

Pour Oujda, comme pour tout le pays, cette soirée restera celle d’une union parfaite entre une équipe victorieuse et un public entièrement acquis à sa cause.

Par Mohammed Chellay
Le 15/01/2026 à 00h49
#CAN 2025#Football#Lions de l'Atlas#Finale#Senegal#Victoire#célébration#supporters#Oujda#Oriental

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

CAN 2025: scènes de liesse à Tanger après la qualification des Lions de l’Atlas

Sports

CAN 2025: scènes de liesse malienne et désillusion tunisienne à l’issue d’un match à suspense

Sports

Coupe arabe: Rabat en liesse après le sacre des Lions de l’Atlas

Sports

Oujda en liesse après le sacre mondial des Lionceaux de l’Atlas U20

Articles les plus lus

1
CAN 2025: liesse populaire à Rabat après la qualification du Maroc en finale
2
Barrage Al Massira: un faible taux de remplissage, mais des volumes conséquents et une méga-structure qui reprend vie
3
CAN 2025: au cœur du Sahara marocain, Dakhla exulte après la victoire des Lions de l’Atlas
4
Coopération sécuritaire: une délégation britannique au complexe sportif Moulay Abdellah
5
Maroc-Israël: le détail des projets majeurs de coopération militaire et d’une intelligence structurante
6
Casablanca: voici à quoi ressemble l’ancienne médina après les démolitions
7
Nouvel An amazigh et tamaghribit
8
Le football, triste révélateur de l’état moral de l’Algérie
Revues de presse

Voir plus