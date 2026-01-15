CAN 2025: le Maroc en finale, Oujda en transe

Scène de célébration à Oujda après la qualification des Lions de l'Atlas en finale de la Can 2025. (M.Chellay/Le360)

Au coup de sifflet final après des tirs aux buts stressants, Oujda s’est transformée en une vaste scène de liesse. Drapeaux nationaux brandis et chants à pleins poumons, les habitants ont célébré une victoire méritée, fruit d’une prestation solide et d’une force mentale remarquable des Lions de l’Atlas. Une victoire d’autant plus symbolique qu’elle intervient dans une CAN organisée au Maroc, portée par l’espoir de voir le trophée rester à domicile.

La rencontre, disputée et intense, s’est conclue sur un score nul de 0-0 avant que la séance des tirs au but ne tranche en faveur du Maroc 4-2. De Tanger à Lagouira, les Marocains ont retenu leur souffle jusqu’au dernier tir, avant de laisser éclater leur joie. Une délivrance collective après de longues minutes d’attente, à la hauteur de l’enjeu.

Dans un des cafés d’Oujda, l’euphorie a atteint son paroxysme. Un groupe de «dakka marrakchia» a improvisé une ambiance festive, et la foule s’est mise à danser spontanément, portée par l’énergie du moment. Les sourires, les accolades et les cris de joie se sont mêlés dans une atmosphère chargée d’émotion.

«On a retenu notre souffle jusqu’au bout, c’était intense mais ça en valait la peine», déclare un supporter, encore ému. «La Coupe est organisée chez nous, et elle restera chez nous, la victoire est pour nous», ajoute-t-il avec enthousiasme. «Nos joueurs sont de vrais hommes, ils nous ont tous rendus fiers», renchérit un autre. Autour de lui, la foule répond en chœur «Dimaaaa Maghrib!»

Pour Oujda, comme pour tout le pays, cette soirée restera celle d’une union parfaite entre une équipe victorieuse et un public entièrement acquis à sa cause.