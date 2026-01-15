Société

Qualification en finale: nuit de fête à Fès pour les Lions de l’Atlas

Enthousiasme populaire dans une rue de Fès après la qualification des Lions de l'Atlas. (Y.Jaoual/Le360)

Par Youssra Jaoual
Le 15/01/2026 à 08h09

VidéoÀ peine le coup de sifflet final retenti après la victoire du Maroc face au Nigeria que les rues de Fès se sont transformées, mercredi soir, en une immense scène de célébration populaire. Les Lions de l’Atlas viennent de décrocher leur billet pour la finale de la Coupe d’Afrique des nations, une première depuis 22 ans, ravivant la fierté et l’espoir de tout un peuple.

Dans une ambiance électrique, des milliers de supporters sont sortis spontanément dans les grandes artères de la ville, drapeaux nationaux à la main, scandant des chants à la gloire de l’équipe nationale. Klaxons, youyous, chants et scènes de liesse ont envahi l’espace public, traduisant un attachement profond au maillot et une communion rare autour des Lions de l’Atlas.

Interrogés par Le360, plusieurs citoyens ont exprimé une joie immense face à cet exploit, saluant la détermination et la combativité affichées par les joueurs marocains tout au long de la rencontre, malgré la solidité de l’équipe nigériane. Beaucoup ont également tenu à souligner la prestation décisive du gardien Yassine Bounou, héroïque lors de la séance de tirs au but, confirmant une nouvelle fois son rôle central dans le parcours du Maroc.

Pour de nombreux supporters, cette qualification dépasse le simple cadre sportif. Elle symbolise une unité nationale retrouvée et nourrit l’espoir d’un sacre continental tant attendu. «C’est un moment qui rassemble tous les Marocains», confient certains supporters, appelant de leurs vœux à voir la Coupe d’Afrique rester au Maroc et être célébrée sur le sol national.

Considéré comme un tournant majeur dans l’histoire du football marocain, cet exploit relance l’enthousiasme avant la finale tant attendue face au Sénégal, prévue dimanche prochain. Les Lions de l’Atlas auront alors l’occasion d’achever leur parcours en apothéose et d’offrir au public marocain un titre africain qui se fait désirer depuis trop longtemps.

Société

Société

Société

