Agadir s’embrase: les Lions de l’Atlas en finale

Joie hystérique des habitants et des visiteurs d’Agadir après la qualification de l’équipe nationale pour la finale de la Coupe d’Afrique.

Peu après minuit, ce jeudi 15 janvier 2026, les principales artères et places publiques d’Agadir se sont transformées en vastes espaces de fête. Habitants et visiteurs sont sortis en masse pour célébrer la qualification des Lions de l’Atlas pour la finale de la Coupe d’Afrique des nations, déclenchant une ambiance de joie rarement observée dans la capitale du Souss.

Les scènes de liesse se sont multipliées: drapeaux nationaux brandis, chants patriotiques repris en chœur et rassemblements spontanés dans plusieurs quartiers de la ville.

Dans la rue, la fierté domine, portée par ce que beaucoup décrivent comme une «qualification historique». Les supporters ont souligné la solidité et la maîtrise des Lions de l’Atlas, autoritaires du coup d’envoi jusqu’au dernier sifflet face à une sélection nigériane réputée parmi les plus redoutables du continent.

L’élan populaire s’est également nourri de l’éclat de plusieurs cadres, décisifs dans les moments clés, et de la rigueur du dispositif imaginé par le sélectionneur national, Walid Regragui. Une organisation tactique jugée lisible, cohérente et terriblement efficace, qui a fini de convaincre les plus exigeants.

Les klaxons des voitures et les youyous ont résonné jusque tard dans la nuit, prolongeant l’euphorie collective et témoignant de l’importance de cet exploit sportif pour les Marocains. Cette qualification ravive l’espoir d’un nouveau sacre continental, attendu depuis de très longues années.

Désormais, tous les regards sont tournés vers la finale, où le Maroc affrontera le Sénégal, qualifié de son côté aux dépens de l’Égypte, dans une affiche prometteuse qui fait déjà monter la fièvre chez les supporters.