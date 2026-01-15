Société

Agadir s’embrase: les Lions de l’Atlas en finale

Joie hystérique des habitants et des visiteurs d’Agadir après la qualification de l’équipe nationale pour la finale de la Coupe d’Afrique.

Par La Rédaction
Le 15/01/2026 à 01h33

VidéoAgadir a célébré jusque tard dans la nuit la qualification des Lions de l’Atlas pour la finale de la CAN, après une prestation saluée pour sa maîtrise face au Nigeria. Une ferveur populaire rare, qui ravive l’espoir d’un titre attendu depuis de longues années, alors que le Maroc se prépare déjà à défier le Sénégal dans une affiche à haute tension.

Peu après minuit, ce jeudi 15 janvier 2026, les principales artères et places publiques d’Agadir se sont transformées en vastes espaces de fête. Habitants et visiteurs sont sortis en masse pour célébrer la qualification des Lions de l’Atlas pour la finale de la Coupe d’Afrique des nations, déclenchant une ambiance de joie rarement observée dans la capitale du Souss.

Les scènes de liesse se sont multipliées: drapeaux nationaux brandis, chants patriotiques repris en chœur et rassemblements spontanés dans plusieurs quartiers de la ville.

Dans la rue, la fierté domine, portée par ce que beaucoup décrivent comme une «qualification historique». Les supporters ont souligné la solidité et la maîtrise des Lions de l’Atlas, autoritaires du coup d’envoi jusqu’au dernier sifflet face à une sélection nigériane réputée parmi les plus redoutables du continent.

L’élan populaire s’est également nourri de l’éclat de plusieurs cadres, décisifs dans les moments clés, et de la rigueur du dispositif imaginé par le sélectionneur national, Walid Regragui. Une organisation tactique jugée lisible, cohérente et terriblement efficace, qui a fini de convaincre les plus exigeants.

Lire aussi : CAN 2025: liesse populaire à Rabat après la qualification du Maroc en finale

Les klaxons des voitures et les youyous ont résonné jusque tard dans la nuit, prolongeant l’euphorie collective et témoignant de l’importance de cet exploit sportif pour les Marocains. Cette qualification ravive l’espoir d’un nouveau sacre continental, attendu depuis de très longues années.

Désormais, tous les regards sont tournés vers la finale, où le Maroc affrontera le Sénégal, qualifié de son côté aux dépens de l’Égypte, dans une affiche prometteuse qui fait déjà monter la fièvre chez les supporters.

Par La Rédaction
Le 15/01/2026 à 01h33
#CAN 2025#Maroc#Nigéria#Finale#Football#Fête#Agadir

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

CAN 2025: le Maroc en finale, Oujda en transe

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

CAN 2025: liesse populaire à Rabat après la qualification du Maroc en finale

Sports

CAN 2025. Maroc-Sénégal: une finale des fauves attendue bien avant le début de la compétition

Sports

CAN 2025: Yassine Bounou Homme du match Maroc-Nigeria

Articles les plus lus

1
CAN 2025: liesse populaire à Rabat après la qualification du Maroc en finale
2
Barrage Al Massira: un faible taux de remplissage, mais des volumes conséquents et une méga-structure qui reprend vie
3
CAN 2025: au cœur du Sahara marocain, Dakhla exulte après la victoire des Lions de l’Atlas
4
Coopération sécuritaire: une délégation britannique au complexe sportif Moulay Abdellah
5
Maroc-Israël: le détail des projets majeurs de coopération militaire et d’une intelligence structurante
6
Casablanca: voici à quoi ressemble l’ancienne médina après les démolitions
7
Nouvel An amazigh et tamaghribit
8
Le football, triste révélateur de l’état moral de l’Algérie
Revues de presse

Voir plus