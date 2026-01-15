Société

CAN 2025: au cœur du Sahara marocain, Dakhla exulte après la victoire des Lions de l’Atlas

La ville de Dakhla a vibré au rythme de la qualification des Lions de l’Atlas pour la finale de la Coupe d’Afrique des nations 2025.

Par Souilme Bouaamoud
Le 15/01/2026 à 02h01

VidéoDans un élan de ferveur nationale, la ville de Dakhla a vibré au rythme de la qualification des Lions de l’Atlas pour la finale de la Coupe d’Afrique des nations 2025. Des scènes de liesse populaire ont envahi places et artères de la perle du Sahara marocain, illustrant l’unité du peuple marocain et son soutien à l’équipe nationale, porteuse des espoirs de tout un Royaume.

La ville de Dakhla a vécu, dans la nuit de mercredi à jeudi, des moments d’exception à la suite de la qualification de l’équipe nationale marocaine pour la finale de la Coupe d’Afrique des nations 2025. Dès le coup de sifflet final, la place Hassan II s’est transformée en un véritable théâtre de liesse populaire. Des centaines de citoyens, rassemblés à la Fan Zone d’Itissalat Al-Maghrib, ont laissé exploser leur bonheur dans une ambiance empreinte d’émotion, de chants patriotiques et de youyous. Les slogans nationaux, notamment «Dima Maghreb», ont résonné avec force, affirmant l’attachement indéfectible des habitants de Dakhla aux couleurs nationales et à l’équipe qui fait aujourd’hui la fierté de toute une nation.

Rapidement, la célébration a gagné les artères principales de la ville. Des cortèges spontanés de jeunes, de familles et de supporters de tous âges ont sillonné les rues, drapeaux marocains brandis haut, klaxons retentissants et sourires illuminant les visages.

Les quartiers centraux de Dakhla ainsi que les zones avoisinantes ont connu une affluence exceptionnelle, témoignant de l’ampleur de l’événement et de son impact émotionnel. Dans une atmosphère dominée par la joie, la fraternité et l’unité, les festivités ont incarné l’esprit d’un Maroc rassemblé autour de ses valeurs et de ses symboles.

Interrogés à cette occasion, plusieurs citoyens ont exprimé leur immense fierté face au parcours remarquable des Lions de l’Atlas, saluant leur combativité, leur discipline tactique et leur mental d’acier. Pour beaucoup, cette qualification n’est pas seulement une victoire sportive, mais le reflet d’un projet national ambitieux, porté par une génération de joueurs déterminés à hisser le football marocain au sommet du continent africain. D’un âge certain, une supporter des Lions de l’Atlas n’a rien perdu de son énergie en exprimant sa grande fierté de cette victoire, souhaitant entre deux authentiques youyous longue vie et prompt rétablissement au Souverain.

Lire aussi : Après 22 ans d’attente, le Maroc brise le plafond de verre et retrouve la finale de la CAN

Nombreux sont ceux qui estiment que cette performance renforce l’espoir d’un sacre continental tant attendu et confirme la place du Maroc parmi les grandes nations du football africain et mondial. Les Lions de l’Atlas apparaissent aujourd’hui plus que jamais capables d’écrire une nouvelle page glorieuse de l’histoire sportive du Royaume. «Le coach Walid Regragui et ses hommes ont prouvé ce soir toute l’immensité de leur talent et engagement. Et une chose est certaine: cette Coupe est organisée au Maroc, elle restera au Maroc», commente un supporter.

Les célébrations se sont poursuivies jusqu’à une heure avancée de la nuit à Dakhla, dans un climat de joie partagée et d’adhésion unanime. Une ferveur populaire qui illustre, avec éclat, l’unité du peuple marocain derrière son équipe nationale et ravive l’espoir de voir le trophée de la Coupe d’Afrique des nations 2025 revenir au Royaume.

Par Souilme Bouaamoud
Le 15/01/2026 à 02h01
#CAN 2025#Sahara#Dakhla#Lions de l'Atlas

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Agadir s’embrase: les Lions de l’Atlas en finale

Sports

CAN 2025: l’essentiel de la conf’ de Walid Regragui après Maroc-Nigeria

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Victoire du Maroc face au Nigeria: Casablanca déjà tournée vers la finale

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

CAN 2025: le Maroc en finale, Oujda en transe

Sports

Yassine Bounou: le gardien du temple

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

CAN 2025: liesse populaire à Rabat après la qualification du Maroc en finale

Sports

CAN 2025. Maroc-Sénégal: une finale des fauves attendue bien avant le début de la compétition

Sports

Après 22 ans d’attente, le Maroc brise le plafond de verre et retrouve la finale de la CAN

Articles les plus lus

1
CAN 2025: liesse populaire à Rabat après la qualification du Maroc en finale
2
Barrage Al Massira: un faible taux de remplissage, mais des volumes conséquents et une méga-structure qui reprend vie
3
CAN 2025: au cœur du Sahara marocain, Dakhla exulte après la victoire des Lions de l’Atlas
4
Coopération sécuritaire: une délégation britannique au complexe sportif Moulay Abdellah
5
Maroc-Israël: le détail des projets majeurs de coopération militaire et d’une intelligence structurante
6
Casablanca: voici à quoi ressemble l’ancienne médina après les démolitions
7
Nouvel An amazigh et tamaghribit
8
Le football, triste révélateur de l’état moral de l’Algérie
Revues de presse

Voir plus