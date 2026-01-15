La ville de Dakhla a vibré au rythme de la qualification des Lions de l’Atlas pour la finale de la Coupe d’Afrique des nations 2025.

La ville de Dakhla a vécu, dans la nuit de mercredi à jeudi, des moments d’exception à la suite de la qualification de l’équipe nationale marocaine pour la finale de la Coupe d’Afrique des nations 2025. Dès le coup de sifflet final, la place Hassan II s’est transformée en un véritable théâtre de liesse populaire. Des centaines de citoyens, rassemblés à la Fan Zone d’Itissalat Al-Maghrib, ont laissé exploser leur bonheur dans une ambiance empreinte d’émotion, de chants patriotiques et de youyous. Les slogans nationaux, notamment «Dima Maghreb», ont résonné avec force, affirmant l’attachement indéfectible des habitants de Dakhla aux couleurs nationales et à l’équipe qui fait aujourd’hui la fierté de toute une nation.

Rapidement, la célébration a gagné les artères principales de la ville. Des cortèges spontanés de jeunes, de familles et de supporters de tous âges ont sillonné les rues, drapeaux marocains brandis haut, klaxons retentissants et sourires illuminant les visages.

Les quartiers centraux de Dakhla ainsi que les zones avoisinantes ont connu une affluence exceptionnelle, témoignant de l’ampleur de l’événement et de son impact émotionnel. Dans une atmosphère dominée par la joie, la fraternité et l’unité, les festivités ont incarné l’esprit d’un Maroc rassemblé autour de ses valeurs et de ses symboles.

Interrogés à cette occasion, plusieurs citoyens ont exprimé leur immense fierté face au parcours remarquable des Lions de l’Atlas, saluant leur combativité, leur discipline tactique et leur mental d’acier. Pour beaucoup, cette qualification n’est pas seulement une victoire sportive, mais le reflet d’un projet national ambitieux, porté par une génération de joueurs déterminés à hisser le football marocain au sommet du continent africain. D’un âge certain, une supporter des Lions de l’Atlas n’a rien perdu de son énergie en exprimant sa grande fierté de cette victoire, souhaitant entre deux authentiques youyous longue vie et prompt rétablissement au Souverain.

Nombreux sont ceux qui estiment que cette performance renforce l’espoir d’un sacre continental tant attendu et confirme la place du Maroc parmi les grandes nations du football africain et mondial. Les Lions de l’Atlas apparaissent aujourd’hui plus que jamais capables d’écrire une nouvelle page glorieuse de l’histoire sportive du Royaume. «Le coach Walid Regragui et ses hommes ont prouvé ce soir toute l’immensité de leur talent et engagement. Et une chose est certaine: cette Coupe est organisée au Maroc, elle restera au Maroc», commente un supporter.

Les célébrations se sont poursuivies jusqu’à une heure avancée de la nuit à Dakhla, dans un climat de joie partagée et d’adhésion unanime. Une ferveur populaire qui illustre, avec éclat, l’unité du peuple marocain derrière son équipe nationale et ravive l’espoir de voir le trophée de la Coupe d’Afrique des nations 2025 revenir au Royaume.