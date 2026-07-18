Vague de chaleur: 12 villes au-dessus des 40°C vendredi

La Direction générale de la météorologie (DGM) a recensé 12 villes du Maroc au-dessus de 40°C vendredi 17 juillet. Taourirt a enregistré le record national avec 46°C, devant Oujda avec 45,7°C et Zagora avec 43,5°C. L’aéroport de Taza a relevé 43,2°C.

Béni Mellal a atteint 41,7°C, Errachidia 40,7°C et Tétouan 40,3°C. Es-Semara et Taroudant ont toutes deux relevé 40,2°C. Bouarfa a enregistré 40,1°C et Marrakech 40°C exactement. Ouarzazate a suivi avec 39,6°C, devant Chefchaouen à 39,4°C. Nador et Benguerir ont toutes deux relevé 38,8°C. Lalla Takerkoust a enregistré 37,7°C et Khouribga 37,3°C.

Sidi Slimane a relevé 36,8°C, Fès-Saïss 35,7°C et Meknès 35,2°C. L’aéroport d’Essaouira a enregistré 35,1°C et Ifrane 35°C. El Hajeb a suivi avec 34,8°C, Guelmim avec 34,6°C et Midelt avec 34,1°C. Tiznit, Agadir-Al Massira et Al Hoceima ont toutes trois relevé 33,8°C, devant Settat à 32,7°C.

Laâyoune a relevé 31,5°C et Nouaceur 31,3°C. Safi a atteint 30,6°C et Tanger 30,2°C. Ben Slimane ferme le classement avec 30,1°C, la donnée la plus fraîche de la journée.

Ce samedi, le temps reste chaud à localement très chaud sur l’Oriental, la vallée de la Moulouya, le Saïss, les plaines à l’ouest de l’Atlas, le Souss, la Chiaouia et le Sud-Est, ainsi qu’à l’intérieur des provinces du Sud.

Des nuages bas et des bancs de brouillard se forment la nuit et en matinée près des côtes atlantiques. Les minimales restent douces, entre 25°C et 32°C à l’Est et au Sud, et plus fraîches, entre 12°C et 18°C, sur les hauteurs de l’Atlas. Des rafales de vent relativement fortes persistent par endroits, avec des soulèvements de poussière.

L’Oriental, la vallée de la Moulouya, le Saïss, le Souss, les plaines de l’ouest et le Sud restent dimanche sous des températures élevées. Celles-ci baissent légèrement ou se stabilisent dans la plupart des régions, à l’exception de l’ouest des provinces du Sud, où une légère hausse est attendue. Des nuages instables se développent sur l’Atlas, le Rif et le nord de l’Oriental, tandis que le ciel reste peu nuageux à nuageux à l’intérieur des provinces du Sud.

La vague de chaleur se poursuit ainsi sur la majorité des régions intérieures, orientales et celles du Sud. Les températures connaissent une hausse progressive en début de semaine, avant d’amorcer une baisse en fin de semaine. Des nuages cumuliformes se forment en après-midi sur l’Atlas et le Rif. Les vents restent relativement forts, avec des soulèvements de poussière sur l’Oriental, l’Atlas et le Sud.

Face à ces fortes chaleurs, il est recommandé de boire régulièrement de l’eau et d’éviter toute exposition directe au soleil, notamment entre 11 heures et 17 heures.