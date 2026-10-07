Vaccination des enfants: le ministère de la Santé incite les familles à vérifier le statut vaccinal

Diphtérie, rougeole… Autant de maladies que l’on croyait en grande partie jugulées et qui réapparaissent aujourd’hui au Maroc. Le ministère de la Santé et de la Protection sociale appelle ainsi les parents à vérifier le statut vaccinal de leurs enfants, à s’assurer que toutes les doses prévues ont bien été administrées et à compléter, si nécessaire, les doses manquantes.

Dans un communiqué publié ce mercredi, le ministère assure que les vaccins prévus dans le cadre du Programme national d’immunisation sont disponibles en quantité suffisante. Ils sont distribués aux dépôts régionaux et aux centres de santé en fonction des besoins, afin d’assurer leur disponibilité auprès des familles.

Les parents qui constatent qu’une ou plusieurs doses n’ont pas été administrées peuvent se rendre au centre de santé le plus proche pour compléter la vaccination. Les vaccins prévus dans le cadre du programme national sont administrés gratuitement.

Lire aussi : Diphtérie: symptômes, risques, traitement... ce qu’il faut savoir

Ce rappel intervient alors que certaines maladies que la vaccination permet de prévenir circulent de nouveau au Maroc. La rougeole fait notamment l’objet d’une vigilance particulière depuis la reprise de sa circulation ces dernières années. Plus récemment, des foyers de diphtérie ont été détectés dans la région de Souss-Massa, alors que cette maladie n’avait plus été signalée au Maroc depuis plusieurs décennies.

Pour le ministère, le maintien d’une couverture vaccinale élevée reste essentiel pour éviter la propagation de ces maladies. Il souligne que leur réapparition est notamment liée au recul de la couverture vaccinale, au Maroc comme à l’international.

Les familles sont ainsi invitées à vérifier le carnet de vaccination de leurs enfants et à se rapprocher des structures de santé en cas de dose manquante, afin de renforcer leur protection et de contribuer à limiter la circulation de ces maladies.