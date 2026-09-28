Diphtérie: de nouveaux cas suspects parmi les élèves, l’inquiétude grandit

Le ministère de la Santé et de la Protection sociale, à Rabat.. Adil_Gadrouz

La situation sanitaire fait l’objet d’une vigilance renforcée, dans la région Souss-Massa, après la détection de deux foyers familiaux limités de diphtérie. Dans un communiqué publié ce lundi 28 septembre 2026, le ministère de la Santé et de la Protection sociale indique que le premier foyer a été identifié dans la préfecture d’Agadir Ida-Outanane et le second dans la province de Chtouka Aït Baha.

Selon le département de la Santé, repris par le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans son édition du mardi 29 septembre, un seul cas a été confirmé à ce stade. Huit autres personnes présentent des symptômes nécessitant des examens complémentaires afin d’établir ou d’écarter le diagnostic. On compte deux décès dont le lien avec la diphtérie n’est pas encore établi par les analyses.

Dès la détection des premiers cas, les autorités sanitaires ont activé le protocole de riposte prévu à cet effet. Les équipes d’intervention rapide du Groupement sanitaire territorial (GST) Souss-Massa ont engagé une enquête épidémiologique et une recherche active afin d’identifier d’éventuels autres cas et de mieux circonscrire les deux foyers.

Les personnes ayant été en contact avec les cas concernés ont, de leur côté, été identifiées et placées sous surveillance. Elles bénéficient d’un traitement préventif par antibiotiques ainsi que d’une vaccination, conformément aux protocoles sanitaires en vigueur. L’objectif est de prévenir l’apparition de nouveaux cas et de limiter le risque de transmission au sein des familles concernées et de leur entourage.

La communication du ministère intervient alors que des informations faisant état de plusieurs cas suspects avaient commencé à circuler localement. Des sources citées par Al Ahdath Al Maghribia faisaient notamment état de personnes présentant des symptômes compatibles avec la diphtérie et prises en charge dans des structures hospitalières de la région.

Ces informations évoquaient notamment des cas regroupés au sein de familles, ainsi que des patients souffrant de symptômes respiratoires et de complications nécessitant une prise en charge médicale. Elles faisaient également état de décès dont l’origine devait encore être déterminée. Le communiqué officiel permet désormais de préciser le bilan connu à ce stade et de distinguer le cas confirmé des situations qui restent à documenter.

La diphtérie est une maladie infectieuse aiguë provoquée par une bactérie susceptible de produire une toxine responsable de complications parfois sévères. Sa transmission intervient principalement par les gouttelettes respiratoires ou lors de contacts rapprochés avec une personne infectée. La vaccination constitue l’un des principaux moyens de prévention.

Dans le cas présent, le caractère familial des deux foyers explique la priorité accordée au suivi des personnes exposées. L’identification des contacts, leur surveillance et la mise en œuvre d’une prophylaxie antibiotique et vaccinale doivent permettre de réduire le risque de propagation de la maladie, écrit Al Ahdath Al Maghribia.

Les autorités sanitaires poursuivent parallèlement la recherche active de personnes susceptibles d’avoir été exposées. Cette démarche doit notamment permettre de déterminer si d’autres cas sont passés inaperçus et de mesurer précisément l’étendue des deux foyers.