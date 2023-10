Un réseau de falsificateurs d’actes immobiliers démantelé, 21 personnes interpellées dans plusieurs villes

Dans une opération sécuritaire d’envergure, les éléments de la Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ) ont mis un terme aux activités d’un large groupe criminel. Pas moins de 21 personnes, dont un adoul, un conseiller municipal, des fonctionnaires et des employés communaux, ont été appréhendées.

Les suspects sont accusés de falsifier des actes officiels et coutumiers, dans le but de s’emparer illégalement de propriétés immobilières, privées ou appartenant à l’État. Leurs forfaits ne s’arrêtaient pas là, puisque les mis en cause sont aussi accusés d’avoir usurpé des identités officielles pour faciliter leurs escroqueries, notamment envers des personnes désirant s’installer à l’étranger.





Lire aussi : Meknès: un individu interpellé pour vol au sein d’une agence de transfert de fonds

L’arrestation de ces individus a été rendue possible grâce à une enquête minutieuse menée par la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), fournissant des informations cruciales aux unités de la BNPJ.

Ces arrestations sont intervenues à la suite d’opérations simultanées dans les villes de Béni Mellal, Ouarzazate, Azrou, Tinghir, Aïn Taoujdate et Imouzzer. Et ce sont les investigations préliminaires qui ont révélé l’implication présumée des mis en cause dans la falsification de titres de propriété, l’utilisation de faux témoins et la tentative d’appropriation de biens publics et privés, notamment ceux appartenant à des étrangers.

De faux visas et contrats au cœur de la supercherie

Il a également été révélé que certains des prévenus étaient impliqués dans des escroqueries ciblant des personnes cherchant à émigrer, auxquels ils soutiraient des sommes d’argent en échange de fausses promesses d’obtention de visas et de contrats de travail à l’étranger.

Par ailleurs, les opérations de fouille et de perquisition menées dans le cadre de cette affaire ont permis la saisie de nombreux documents de propriété, de contrats de travail et de visas falsifiés. Du matériel informatique utilisé pour la falsification a également été saisi, ainsi que des reçus de transferts d’argent susceptible de provenir de ces activités criminelles.

Les suspects ont été placés en garde à vue et mis à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, pour élucider les tenants et aboutissants de cette affaire, déterminer les possibles ramifications de cette activité criminelle et arrêter tous les éventuels complices impliqués dans ces crimes.