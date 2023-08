Casablanca: un individu interpellé pour son implication présumée dans une affaire de vol à l’arraché

Un individu âgé de 20 ans a été interpellé, ce lundi 21 août à Casablanca, pour son implication présumée dans une affaire de vol à l’arraché. Le suspect, en compagnie d’un complice, aurait ciblé une personne sur la voie publique, lui causant des blessures après l’avoir fait tomber au sol, indique un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).

Cette attaque a été filmée par une caméra de sécurité, et la vidéo a circulé sur des applications de messagerie instantanée sur téléphone. Peu de temps après, les éléments de la police judiciaire sont parvenius à déterminer l’identité du suspect et l’arrêter, fait-on savoir.

Des extraits de la séquence vidéo du crime, filmée par une caméra de sécurité et diffusée sur des applications de messagerie instantanée.

Lors de la perquisition du domicile du mis en cause, quatre armes blanches de grande taille ont été saisies, ainsi que des vêtements correspondant à ceux portés au moment du crime. De plus, la vérification de ses antécédents dans la base de données de la Sûreté nationale a révélé que’il faisait l’objet d’un mandat de recherche national, émis par les services de police judiciaire pour une affaire de coups et blessures avec une arme blanche.

Lire aussi : Il est accusé de séquestration, agression et vol: un ressortissant britannique arrêté à Tanger

Le suspect a été placé en garde à vue sous la supervision du parquet compétent pour déterminer toutes les circonstances et le contexte de cette affaire. Les recherches sont en cours pour arrêter le second suspect dont l’identité a été établie.