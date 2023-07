Treize personnes arrêtées pour vol qualifié à bord d’un navire qui a chaviré au large de Casablanca

Les prévenus ont escaladé par effraction un navire étranger qui a chaviré au large d’Aïn Sebaâ, indique une source sécuritaire, ajoutant que les mis en cause ont cambriolé les marchandises qui se trouvaient à bord du navire.

L’intervention immédiate des éléments de la police a permis d’interpeller les 13 personnes peu de temps après la commission des faits, poursuit la même source, précisant que les perquisitions se sont soldées par la récupération d’une grande partie du butin.

Les suspects arrêtés ont été soumis à une enquête judiciaire sous la supervision du parquet compétent afin d’élucider toutes les conditions et circonstances de cette affaire, fait savoir la même source. Et d’ajouter que les recherches et investigations se poursuivent pour arrêter les autres individus qui pourraient être éventuellement impliqués dans la commission de ces actes criminels.