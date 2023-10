Meknès: un individu interpellé pour vol au sein d’une agence de transfert de fonds

Les services de la police judiciaire, assistés par les techniciens de la scène de crime, avaient entamé mercredi matin les procédures de constatation d’un vol qualifié au sein d’une agence de transfert de fonds sise au quartier Ryad Azzaitoune à Meknès, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

La même source a précisé que le mis en cause, aux multiples antécédents judiciaires, s’est emparé de la somme de 90.000 dirhams après avoir menacé une employée à l’aide d’une arme blanche.

Lire aussi : La DGSN dresse le bilan de ses opérations de lutte contre «L’boufa» au niveau national

Les recherches et investigations menées par les services de sécurité ont permis d’identifier et d’interpeller le suspect peu après avoir commis ces actes criminels, a ajouté la même source, notant que les perquisitions menées dans une chambre louée par le prévenu a permis la saisie de la somme dérobée et de l’arme blanche, ainsi que les vêtements qu’il portait au moment du vol.

Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire, menée par le parquet compétent, pour élucider les tenants et aboutissants de cette affaire, conclut le communiqué.