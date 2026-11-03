Un jeune Marocain tué en Espagne, sa famille dénonce un crime raciste

Ce mardi soir, la famille et les proches d’Imad se réuniront à Plasencia pour lui rendre hommage, aux côtés de membres de la communauté musulmane et d’habitants de la ville. Le jeune homme a été poignardé dans le centre-ville dans la nuit du 29 au 30 octobre. Il est mort à l’hôpital des suites de ses blessures.

Auprès de Le360, sa famille affirme qu’il s’agit d’un crime raciste. Elle demande que les enquêteurs étudient cette piste et que les circonstances de l’agression soient entièrement éclaircies. À ce stade, les autorités n’ont pas publiquement établi le mobile du crime.

Une fuite interrompue, deux valises de drogue et un arsenal

L’agression s’est produite vers deux heures du matin, à la jonction des rues Talavera et Encarnación. Imad a reçu plusieurs coups d’arme blanche. Pris en charge par les policiers nationaux et municipaux intervenus sur place, il a été transporté à l’hôpital Virgen del Puerto, où il a succombé à ses blessures.

À partir des témoignages recueillis auprès de personnes présentes, les forces de sécurité ont identifié un suspect de 19 ans et localisé son domicile, près des lieux de l’agression. Selon les informations publiées par Canal Extremadura, les policiers ont surpris le jeune homme et un autre homme, âgé de 26 ans, alors qu’ils s’apprêtaient à quitter la ville. Le second aurait tenté d’aider le suspect à fuir et à dissimuler des stupéfiants conservés dans le logement.

Les agents ont saisi deux valises contenant 16 kilos de haschich et deux kilos de marijuana. La fouille du domicile a également permis de découvrir cinq grammes de cocaïne, 17 armes blanches de différents types et deux armes à feu factices. Un véhicule utilisé par les deux hommes a aussi été saisi.

Les enquêteurs ont ensuite reconstitué le parcours emprunté par le principal suspect après l’agression. Au cours des recherches menées sur cet itinéraire, ils ont retrouvé une machette qui, selon les premiers indices et analyses techniques, pourrait correspondre à l’arme utilisée. Cette correspondance reste à confirmer dans le cadre de l’enquête.

Le tribunal de Plasencia a ordonné le placement en détention provisoire du suspect de 19 ans, poursuivi comme auteur présumé de l’homicide. Le second homme a été remis en liberté sous contrôle judiciaire. Il reste poursuivi dans le cadre d’une enquête pour une infraction présumée liée aux stupéfiants et pour sa participation supposée à la tentative de fuite.

La famille d’Imad réclame justice et dénonce un mobile raciste

La famille ne veut pas que la mort d’Imad soit réduite au récit d’une altercation. Elle accuse un crime raciste et demande que ce possible mobile soit vérifié. L’enquête devra déterminer ce qui s’est passé cette nuit-là, ce qui a conduit à l’agression et si le racisme a joué un rôle.

Le frère du jeune homme a également pris la parole sur les réseaux sociaux. «Mon frère n’est pas mort, on l’a assassiné, on lui a porté deux coups de couteau», a-t-il écrit. Dans son message, il rappelle qu’Imad avait des projets, une famille et un avenir devant lui. «Je ne demande pas vengeance, je demande justice», ajoute-t-il, en demandant que la vérité soit connue.

La Communauté islamique de Plasencia a présenté ses condoléances à la famille et condamné la violence. Elle a appelé à laisser les enquêteurs établir les faits et à éviter les rumeurs ou les conclusions prématurées sur le mobile. Cet appel à la prudence ne tranche pas la question soulevée par la famille, qui demande précisément que son accusation soit examinée.

Le rassemblement prévu à 17h30 (heure espagnole) permettra à la famille, aux proches, à la communauté musulmane et aux habitants de Plasencia de rendre hommage à Imad. L’association de quartier Intramuros a, de son côté, réclamé une présence policière renforcée dans le centre-ville.

Après la cérémonie, la famille poursuivra les démarches pour rapatrier la dépouille au Maroc. Imad sera enterré à Fqih Bensaleh.