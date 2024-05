Trophées Marocains du Monde 2024: et les gagnants sont...

La cérémonie de remise des prix Trophées Marocains du Monde (TMM) a tenu toutes ses promesses. Émotions, suspense et larmes de joie étaient au rendez-vous lors de cet évènement marqué par la présence de quelques noms connus et considérés commes des modèles de réussite au sein de la diaspora, comme Najat Vallaud-Belkacem, ancienne ministre française de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, ou encore Ilham Kadri, native de Casablanca, CEO du géant belge de la chimie, Syensqo.

«Ce n’est pas anodin pour des gens qui vivent dans des pays très différents, dans des secteurs d’activités très différents, de prendre conscience dans un évènement comme celui-là de leur commune marocanité et de se souvenir qu’ils ont une grande famille. C’est quelque chose qui nous touche tous, parce que ça fait partie de nous. Nous avons tous noué des liens assez étroits avec ce pays qu’est le Maroc, qui évolue et dans lequel il y a de multiples occasions de créer des synergies, des projets entrepreneuriaux, des formations», souligne Najat Vallaud-Belkacem, dans une déclaration pour Le360.

L’édition 2024 des TMM a vu la sélection de 18 finalistes parmi la communauté marocaine à l’étranger, avec trois candidats dans chacune des six catégories: «Recherche scientifique», «Art et Culture», «Politique», «Société civile», «Sport» et «Entreprise». Les membres du jury avouent avoir eu du mal à départager les candidats nominés. C’est le cas notamment de la catégorie «Entreprise» qui a vu la participation de Faouzi Annajah, l’inventeur franco-marocain du SUV à hydrogène NamX, mais dont le prix est revenu à Hasnaâ Ferreira, fabricante de chocolat artisanal. C’est l’une des rares en France à fabriquer son chocolat directement depuis les fèves de cacao. Connue pour sa participation à l’émission «Master Chef France» en 2012, sa tablette Bio Pérou Qori Inti 75% a remporté en 2023 la médaille d’Or aux International Chocolate Awards. «Je ne fais que chérir ce moment que je n’oublierais jamais. C’est un cadeau de pouvoir revenir et d’être reconnu dans mon pays, Ce trophée mettra en lumière notre métier artisanal», a déclaré Hasnaâ Ferreira avec le sourire, annonçant au passage l’ouverture prochaine d’une chocolaterie dans sa ville natale, Casablanca.

Habib Dechraoui, fondateur du festival Arabesques, lauréat du prix TMM dans la catégorie «Art et Culture».

Dans la catégorie «Politique», le jury a porté son choix sur Aïcha Less, première maroco-britannique élue représentante municipale à Londres, qui était en compétition directe avec Farida Amrani, élue de La France insoumise à l’Assemble nationale (France), et Nadia Kammachi, tête de liste du parti Écolo (Groen) belge.

Pour sa part, Houssam Elkord, double champion d’Afrique en individuel en 2018 et 2019 en escrime et 2ème de la Coupe du monde d’Heidenheim en 2022, a été honoré dans la catégorie «Sport». Il est logé à la 6ème place au classement mondial FIE de la saison. «J’ai fait le choix de représenter le Maroc avec une très grande envie et une volonté de participer au développement de l’escrime au Maroc», affirme Houssam Elkord, qui vient d’obtenir son ticket pour les JO de Paris où il vise une médaille historique.

Fatima Zibouh, politologue et entrepreneure sociale, s’est vue décerner le trophée dans la catégorie «Société civile», tandis que Habib Dechraoui, fondateur du festival Arabesques et chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres a été distingué dans la catégorie «Art et Culture». «Je suis très ému et honoré d’avoir ce prix. Je tiens à saluer cette initiative qui permet aux Marocains du monde de garder un lien fort avec le pays. Je n’ai certes jamais vécu au Maroc, mais le Maroc a toujours vécu en moi», souligne Habib Dechraoui.

Lire aussi : Marrakech: la 6ème édition des Trophées Marocains du monde du 23 au 26 mai

Le jury a aussi attribué le trophée de la catégorie «Recherche scientifique» à Khalil Amine, un membre distingué du Laboratoire national d’Argonne. Dans une déclaration pour Le360, Khalil Amine s’est dit fier de cette consécration qui «témoigne de l’importance de l’innovation et de la science». Décrit comme «le scientifique le plus cité au monde dans le domaine de la technologie des batteries», il a saisi l’occasion pour faire part de sa volonté de tisser des liens avec des chercheurs marocains. «Dans les jours qui viennent, un accord de partenariat sera scellé entre le Laboratoire national d’Argonne et l’UM6P», a fait savoir Khalil Amine.

Lancé en 2017 à l’initiative du couple Amine Saâd-Amal Daoud, fondateurs de BM Mahazine, le rendez-vous des TMM s’est développé au fil des ans pour devenir un lieu de rencontre et de célébration des success-stories des Marocains du monde. L’édition 2024 a aussi été marquée par l’organisation d’un débat sur «l’écosystème des investissements des Marocains du monde», précédé d’un «Grand entretien» avec Ilham Kadri, dans lequel la présidente de Syensqo s’est prêtée au jeu des questions-réponses autour de son parcours d’exception, sa formation, sa réussite et ses origines marocaines.