Marrakech: la 6ème édition des Trophées Marocains du monde du 23 au 26 mai

Cette édition se déroulera en deux «temps forts», indique dans un communiqué la Fondation trophées Marocains du monde organisatrice de cet événement, notant que le premier temps fort consiste en l’organisation des Rencontres de la Fondation trophées Marocains du monde, prévues vendredi 24 mai au Palace Es-Saadi, à Marrakech.

La conférence a concocté un riche programme avec une première partie consacrée au «Grand entretien» avec le docteur Ilham Kadri, présidente de Syensqo. La CEO se prêtera au jeu des questions-réponses autour de son parcours d’exception, sa formation, sa réussite dans le monde et ses origines marocaines. La seconde partie de la conférence portera sur l’investissement des Marocains du monde et leur implication dans le développement économique du Maroc.

Intitulée «Investissements des Marocains du monde: comprendre le nouvel écosystème marocain», la conférence verra l’intervention de plusieurs spécialistes et experts, institutionnels et privés, qui débattront du sujet central de la mobilisation des Marocains du monde et du nouveau cadre économique incitatif.

Cette rencontre s’inscrit dans la continuité du cycle de conférences initié par la Fondation TMM dans plusieurs destinations à travers le monde. Après Bruxelles en février 2024, TMM fait escale à Marrakech puis se poursuivra à Londres en septembre et à Madrid en novembre prochain.

Le second temps fort de l’événement est la cérémonie de remise des trophées prévue le samedi 25 mai, précise la même source. Dix-huit nominés représentant six pays (France, Belgique, Pays-Bas, Grande-Bretagne, Espagne et USA) concourent dans six catégories pour un trophée, chacun dans sa catégorie.

Dans la catégorie «Politique», il s’agit de Farida Amrani (députée de La France Insoumise, France), Nadia Kammachi (femme politique belge, parti Écolo (Groen), candidate aux élections communales de juin 2024) et Aicha Less (parti Travailliste, Grande-Bretagne).

S’agissant de la catégorie «Entreprise», elle comprend Faouzi Annajah (CEO NamX, France), Hasnâa Ferreira (fabricante de chocolat artisanal, France) et Lamia Chaabi (analyste financière, Grande-Bretagne), alors que la catégorie «Art et Culture» comprend Farah Hamed (actrice et réalisatrice, Espagne), Habib Dechraoui (fondateur du festival Arabesques, France) et Jawad Rhalib (réalisateur, Belgique).

De même, Nadia Benkirane (directeur INSERM, France), Ahmed Bouajjani (docteur, professeur en informatique à l’IRIF et CNRS, France) et Khalil Amine (membre distingué de l’Argonne, USA) concourent dans la catégorie «Recherche scientifique».

S’agissant de la catégorie «Société civile», elle comprend Fatima Zibouh (politologue, entrepreneure sociale, en charge de “Bruxelles capitale de la culture 2030”, Belgique) , Abdellali El Badaoui (fondateur de Banlieues Santé, France) et Samira Djouadi (entrepreneure sociale, France). Côté catégorie «Sport», il s’agit de Oumiha Sofiane (boxeur, France), Ilyas Bulaid (kick-boxeur, Pays-Bas) et Houssam Elkord (escrimeur).

Le jury de cette édition est composé de Nadia Bothorel (directrice générale C&A France), Najat Vallaud-Belkacem (ex-ministre, présidente de France Terre d’Asile), Karim Amor (président de MeM by CGEM), Fahd Benkirane (directeur général UM6P France), Ali Mehrez (chargé de mission auprès de la direction générale de l’AMDIE) et Amale Daoud ( journaliste, membre de la Fondation trophées Marocains du monde).

L’événement Trophées Marocains du monde est présidé par Amine Saad, qui œuvre depuis 2017 à sélectionner à travers le monde des profils de Marocains aux parcours exceptionnels.