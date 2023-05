Marrakech: la 5ème édition des Trophées Marocains du monde du 12 au 14 mai

Le Palace Es Saadi, à Marrakech, abritera ces 12 et 14 mai la 5ème édition des Trophées Marocains du monde (TMM), organisée conjointement par le magazine BM et la Fondation Trophées Marocains du monde. Comme chaque année, dix-huit Marocains nominés, aux parcours inspirants et sélectionnés à travers le monde, concourent dans six catégories différentes: politique, monde de l’entreprise, société, sport, art et culture et recherche scientifique.

Cette 5ème édition verra la participation de Marocains vivant aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Espagne, en Allemagne, en Suisse et en France. Les six trophées seront remis lors d’une soirée organisée le 13 mai.

Le jury des Trophées Marocains du monde 2023 sera présidé par Ilham Kadri, PDG de Solvay, un des ténors de la chimie et première femme à occuper ce poste. Elle aura à ses côtés Hamid Bouchikhi, une sommité dans le domaine du management, Karim Basrire, membre du bureau exécutif de MeM by CGEM, Mohamed Elassri, chargé de mission aux JO Paris 2024 et ex-champion de judo, et Amale Daoud, rédactrice en chef de BM.

Le programme de cette édition comprend notamment une conférence prévu le 13 mai et qui sera marquée par la présence d’illustres noms: Rosella Annie Ayane, joueuse de l’équipe nationale féminine britannique de football sélectionnée pour la Coupe du monde, Samira Bouhout Tayebi, première maire d’origine marocaine en France, Hamza Taouzzale, maire de Westminster et le premier d’origine marocaine et musulmane à occuper ce poste.

Rachid Guerraoui, classé par l’Université de Stanford parmi les 1% des chercheurs les plus influents à travers le monde, Othmane Benafan, qui dirige un groupe de scientifiques dans le développement de matériaux dans le domaine de l’aéronautique et de l’exploration spatiale, Zakia Khattabi, ministre belge du Climat, et Fouad Ahidar, président du Parlement flamand de Bruxelles, seront également présents.

Amine Saad, président de la Fondation Trophées Marocains du monde, explique que cet événement se veut «d’abord un hommage aux membres de la communauté marocaine à l’étranger qui prouvent, de par leur parcours et leurs histoires, que la réussite peut être au rendez-vous. Il vise à contribuer à changer le regard sur une communauté forte de plus de 5 millions de membres».

Et d’ajouter: «Qu’il s’agisse de l’événement TMM ou du cycle de rencontres de la Fondation TMM lancé en novembre 2022 au sein des pays d’accueil, la Fondation TMM et BM Magazine entendent établir un trait d’union entre ces Marocains du monde aux parcours émérites et leur pays d’origine, le Maroc.»