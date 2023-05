Marrakech: les aspirations de la nouvelle génération de Marocains du monde en débat

En marge de la cinquième édition des Trophées Marocains du monde, qui se tient du 12 au 14 mai à Marrakech, une table ronde a été organisée ce samedi sous le thème «Nouvelle génération de Marocains du Monde: Dynamiques et attentes».

Cette rencontre a été l’occasion de débattre des transformations des communautés marocaines à l’étranger et de leurs liens avec leur pays d’origine. Le débat a permis ainsi de mettre en lumière les aspirations des générations montantes et les moyens de mettre à profit ces talents au profit du développement du Royaume.

«À travers cet évènement, nous voulons rendre hommage aux membres de la communauté marocaine à l’étranger. Nous voulons également promouvoir les talents d’origine marocaine et faire connaître leurs réalisations ici, dans leur pays», a souligné dans une déclaration pour Le360, Amine Saad, président de la Fondation Trophées Marocains du monde.

Pour rappel, cette cinquième édition voit la participation de ressortissants marocains vivant aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Espagne, en Allemagne, en Suisse et en France. Les six trophées seront remis aux personnalités distinguées lors d’une cérémonie dédiée le 13 mai.

Le jury des Trophées Marocains du monde 2023 est présidé par Ilham Kadri, PDG de Solvay, un des ténors mondiaux de la chimie et première femme à occuper ce poste. Elle aura à ses côtés Hamid Bouchikhi, une figure dans le domaine du management, Karim Basrire, membre du bureau exécutif de MeM by CGEM, Mohamed Elassri, chargé de mission aux JO Paris 2024 et ex-champion de judo, et par Amale Daoud, rédactrice en chef de BM Magazine.