© Copyright : Marie-Lan Nguyen / British Museum

Les pathologies sexuelles auxquelles sont confrontés hommes et femmes sont nombreuses. Quelles sont les solutions que peut apporter la médecine et la chirurgie de l’intime? Réponses avec le Dr Abdelilah Lahlali, président de la société marocaine de restauration et d’esthétique génitale (Somreg).

Douleurs pendant les rapports sexuels, insatisfaction pendant le coït, verge de petite taille chez l’homme, aspects disgracieux des petites et des grandes lèvres chez la femme, troubles de la trophicité de la sphère génitale et vaginisme… La chirurgie et la médecine de l’intime sont des spécialités en plein essor dans le monde et au Maroc. Et l’engouement pour ces disciplines ne cesse de croître.

Pour le Dr Abdelilah Lahlali, diplômé en médecine esthétique génitale de l’Université Créteil à Paris, et de l’Université Montpellier-Nîmes en chirurgie pelvi-périnéale et exerçant à Agadir, les indications de la chirurgie réparatrice et esthétique génitale et de la médecine esthétique de l’intime sont très variées.

Cette spécialité vise à apporter des solutions thérapeutiques aux douleurs pendant les rapports sexuels, l’insatisfaction ou l’impuissance sexuelle, un penis de petite taille, des aspect disgracieux des petites et des grandes lèvres ainsi que les troubles de la trophicité de la sphère génitale.

La médecine de l’intime peut également apporter des solutions médicales à un sérieux problème auquel est confronté la femme, le vaginisme. Ce terme définit une certaine peur panique de la pénétration conduisant la femme qui en souffre à adopter différentes stratégies pour éviter toute pénétration par son conjoint.

Des possibilités médicales thérapeutiques variées

Les techniques utilisées pour traiter ces affections sont nombreuses. En médecine esthétique de l’intime les spécialistes utilisent notamment l’acide hyaluronique pour réduire le calibre du vagin lorsqu’il y a béance ou pour accroître le plaisir sexuel en augmentant le point G chez la femme.

Les spécialistes de la médecine de l’intime peuvent également utiliser le botox pour traiter le vaginisme ou les douleurs pendant les rapports sexuels.

Chez les hommes, l’acide hyaluronique permet d’augmenter la longueur et la circonférence du pénis.

Pour prendre en charge la dysfonction érectile (impuissance sexuelle), les spécialistes peuvent utiliser le plasma riche en plaquettes ou plasma enrichi en plaquettes par une centrifugation, ce qui permet d’obtenir et de maintenir une érection ferme pendant les rapports sexuels.

Le traitement par onde de choc est une autre thérapie de plus en plus utilisée en Amérique du Nord et en Europe. Cette technique innovante consiste à délivrer des ondes de choc sur les tissus du pénis par le biais d’un appareil spécial afin de stimuler la vascularisation locale et améliorer l'érection.

D’autres thérapies, non moins innovantes telles la radiofréquence, le laser et les ultrasons sont également pratiquées par les spécialistes en médecine esthétique de l’intime

Que peut apporter la chirurgie esthétique et réparatrice?

La chirurgie réparatrice et esthétique de l’intime a, elle aussi, connu de grandes avancées. «Il est aujourd'hui possible de satisfaire quasiment toutes les demandes des personnes désirant bénéficier de ce type de chirurgie», indique le Dr Abdelilah Lahlali, président de la société marocaine de restauration et d’esthétique génitale.

Selon ce médecin, «grâce à l’évolution des techniques de chirurgie de l’intime, nous pouvons par exemple réduire la taille des petites lèvres ou mettre en valeur le clitoris pour augmenter le plaisir de la femme durant les rapports sexuels. Nous pouvons également remodeler le Mont de vénus par liposuccion du pubis ou encore corriger l’atrophie des grandes lèvres par lipofilling» .

«Et fait important, qui préoccupe l’homme de façon générale et l’homme au Maroc et dans le monde arabe en particulier, nous pouvons augmenter la taille et la largeur de la verge », précise le Dr Lahlali.

Outre les aspects purement esthétiques, la chirurgie réparatrice et d’esthétique génitale est également indiquée pour la réparation des organes génitaux en cas d’accidents causant des délabrements de l’appareil génital ou à cause de maladies lourdes mutilantes comme les cancers des organes intimes, tient à préciser le président de la société marocaine de restauration et d’esthétique génitales (Somreg).

Créée en 2019, pendant le confinement covidien, cette société savante de formation médicale et chirurgicale continue, a pour principal objectif de promouvoir la chirurgie réparatrice et esthétique génitale et la médecine esthétique de l’intime au Maroc par des séminaires et des ateliers de formation.

La Somreg a d’ailleurs réussi à délocaliser au Maroc le Diplôme Universitaire de Médecine Esthétique Génitale (Dumeg), un diplôme universitaire encadré par des experts de renommée internationale. La délocalisation de ce diplôme permet aux médecins marocains, nord-africains ou subsahariens intéressés par notre spécialité de prendre part à une formation de qualité sur les thérapies les plus récentes sans devoir se déplacer en France.

La formation s’étale sur douze mois et les cours sont exactement les mêmes que ceux dispensés en France. Elle comprend des workshops, avec des démonstrations en live, et des cours théoriques. La Smoreg aspire à lancer «la Smoreg Academie», qui encadrera des formations pratiques diplômantes de courte durée sous forme de Masterclass et qui seront animés par des experts.

Un autre élément structurant pour le développement au Maroc de cette spécialité sur de bonnes bases, le président de la Smoreg, insiste sur l’importance d’établir des guidelines dans le domaine de l’esthétique gynécologique médicale et chirurgicale afin d’uniformiser les conduites thérapeutiques à conduire. La Smoreg, se positionne en tant que référents auprès des autorités compétentes dans le domaine de l’expertise et de la sécurité des procédés utilisés en restauration et en esthétique génitale, indique le Dr Lahlali dans le numéro 142 (d’avril 2021) de la revue marocaine d’information médicale DoctiNews.

Enfin, en collaboration de la faculté de médecine de Montpellier-Nîmes, la société marocaine de restauration et d’esthétique génitale, organise en 2022, une formation diplomante en 3 sessions, sous la direction du Pr P. Mareset et du Dr N.Berreni.

*Le Dr Anwar Cherkaoui est médecin. Lauréat du cycle supérieur de l'Iscae, il a été, trente années durant, le responsable de la communication médicale du CHU Ibn Sina de Rabat.