© Copyright : G.D. Clarke (Capture image vidéo)

Lancée par l’OMS et le Centre de Prévention et de Contrôle des maladies des Etats-Unis (USCDC), «Global HEARTS» est une initiative dont l’objectif est de mieux prévenir et contrôler ces maladies. Les maladies cardio-vasculaires (MCV) représentent la première cause de mortalité et sont à l’origine du quart des décès enregistrés dans le monde.

La population marocaine cible de «HEARTS» est celle porteuse de facteurs de risques (FDR) cardiovasculaires, à savoir, l’hypertension artérielle (HTA), le diabète, l’hypercholestérolémie, l’obésité, le tabagisme et la sédentarité.

MPOWER, paquet pour la lutte antitabac, SHAKE, paquet pour la réduction de la consommation du sel. «HEARTS», paquet de gestion pour le renforcement de la prise en charge des maladies cardio-vasculaires au niveau des soins de santé primaires (SSP), sont les trois piliers de l’Initiative «Global HEARTS» de l’OMS, pour réduire les maladies cardiovasculaires dans le monde et au Maroc en particulier.

Au Maroc, 2 décès sur 5 sont imputables aux maladies cardio-vasculaires (MCV).

Ces maladies constituent la première cause de décès au niveau national ( données de l’OMS datant de 2018).

Selon l’enquête STEPS sur les facteurs de risque (FDR) des maladies non transmissibles (MNT) 2017-2018, qui est une enquête nationale ayant pour objectif de déterminer la prévalence des FDR communs des maladies non transmissibles (MNT) chez les sujets de 18 ans et plus, 94,3% des Marocains, âgés de 18 ans à 69 ans, présentent au moins un FDR.

Les résultats de cette enquête ont également montré que la prévalence du risque cardiovasculaire (RCV) est de 4,9%.

La plupart des décès prématurés dus aux MCV peuvent être évités.

Beaucoup de pays à revenu élevé ont connu des diminutions significatives des taux de mortalité par MCV, en adoptant une combinaison d’interventions préventives pour prévenir la maladie, un traitement précoce pour prévenir le décès lors des événements aigus ( crises cardiaques et accidents vasculaires cérébraux) et un traitement des événements récurrents chez les personnes atteintes de MCV antérieures.

On estime que la réduction du fardeau des FDR cardiovasculaires modifiables (Tabac, alimentation malsaine, sédentarité…) contribuera jusqu’à 50% de la diminution de la mortalité par MCV dans les pays à revenu élevé.

Et la mise en œuvre d’interventions cliniques fondées sur des données probantes chez les personnes à RCV élevé pourrait réduire considérablement le nombre de décès prématurés dus aux MCV dans les pays à revenu faible et intermédiaire, avec une réduction considérable des dépenses de santé.

Le programme de développement durable à l'horizon 2030 reconnaît l’impact énorme des MNT, dont les MCV, sur le développement du millénaire.

L’objectif de ce programme est de réduire les décès prématurés dus aux MNT d’un tiers d’ici 2030.

L’OMS a commandé un ensemble de mesures d’interventions visant à réduire l’exposition globale aux FDR des MCV (Global HEARTS) avec des outils simples et abordables.



Situation épidémiologique

Les statistiques montrent qu’environ 17,7 millions de personnes sont décédées par MCV en 2018.

Le tiers de ces décès surviennent de façon prématurée chez les personnes âgées de moins de 70 ans.

Parmi ces décès, 80% sont dus à des crises cardiaques et des accidents vasculaires cérébraux.

Ce nombre est en augmentation constante et d’ici 2023 près de 23,6 millions de personnes mourront de MCV.

Cette menace mondiale pour la santé affecte les pauvres et les défavorisés plus que les autres.

En effet, près de 75% des décès liés aux MCV surviennent dans des pays à revenu faible et intermédiaire.

Le Maroc figure parmi les pays à forte mortalité due aux MNT dans la région EMRO ( WHO-NCD-Country Profilés, 2018).

Ce sont principalement les MCV (38%) suivies par les cancers (18%), qui sont les causes de décès les plus alarmantes au Maroc.

Les trois piliers de «Global HEARTS» au Maroc

Afin d’aider les gouvernements à renforcer la prévention et le contrôle des MCV, l’OMS et le centre de prévention et de contrôle des maladies des Etats-Unis (US CDC) ont lancé l’initiative «Global HEARTS».

Elle comprend trois packages techniques: le «MPOWER», un paquet pour la lutte antitabac conformément à la convention-cadre de l’OMS et le paquet «SHAKE» pour la réduction de la consommation du sel.

Au niveau de la gestion «Global HEARTS» comprend le paquet «HEARTS», qui renforce la prise en charge des MCV au niveau des soins de santé primaire ( SSP), c'est-à-dire au niveau des centres de santé et des dispensaires.

Combinés, ces packages fournissent un ensemble d’interventions fondées sur des données probantes qui, lorsqu’elles sont utilisées ensemble, ont un impact sur l’amélioration de la santé cardiaque mondiale.

Le paquet technique «HEARTS» est une approche stratégique et pratique destinée à réduire le nombre de décès prématurés dus aux MCV, ce qui permet d’améliorer la santé cardiovasculaire. Il comprend six modules et un guide d’implantation destinés aux professionnels de la santé travaillant dans les centres de santé et dans les dispensaires.

Il aide le ministère de la Santé à renforcer la gestion des MCV au niveau des SSP dans les milieux ou les ressources humaines sont limitées,

L’objectif est d’améliorer les services de prévention clinique dans les SSP en utilisant des interventions hautement efficaces, durables et appropriées.

Le paquet technique «HEARTS» couvre six éléments: H, mode de vie saine; E, protocole de traitement fondé sur les preuves; A, accès aux médicaments essentiels et à la technologie; R, gestion, fondée sur les risques; T, prise en charge en équipe et partage des tâches et S, système de surveillance par la collecte des données et l’évaluation régulière du programme dans son ensemble et dans ses différentes étapes.

L’initiative «HEARTS» pour la prévention et le contrôle des maladies cardiovasculaires (MCV) a un objectif général et des objectifs spécifiques.

Contribuer à la prévention des maladies cardio-vasculaires (MCV) et améliorer la prise en charge de leurs facteurs de risque (FDR) au niveau des services de soins primaires, est l’objectif général

Assurer le counseling pour le mode de vie sain au niveau des SSP, améliorer l’accès aux médicaments essentiels et aux technologies de base (radiographies standards et échographie cardiaques), améliorer l’observance et l’éducation thérapeutique des malades ainsi qu’implanter le service «évaluation et prise en charge du risque cardiovasculaire» constituent les objectifs spécifiques de l’Initiative HEARTS.

La population cible de «HEARTS» est la population marocaine porteuse de FDR cardio-vasculaires, à savoir, l’hypertension artérielle (HTA), le diabète, l’hypercholestérolémie, l’obésité, le tabagisme et la sédentarité.

Le lancement officiel au Maroc de l’Initiative «HEARTS» a eu lieu durant le mois de janvier 2020, malheureusement la pandémie de la Covid-19 a entravé la mise en œuvre de cette initiative pour contrecarrer les maladies du cœur.

Une phase d’évaluation est en cours de finalisation par le ministère de la Santé marocain, afin de relancer et étendre l’implantation de l'Initiative «HEARTS» dans tous les services de soins primaires du Royaume.

*Le Dr Anwar Cherkaoui est médecin. Lauréat du cycle supérieur de l'Iscae, il a été, trente années durant, le responsable de la communication médicale du CHU Ibn Sina de Rabat.