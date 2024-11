Info360. Deux morts dans le crash d’un petit avion à l’aéroport de Benslimane

Terrible accident ce jeudi 21 novembre à l’aéroport de Benslimane. Un avion léger, relevant du centre d’instruction des Forces royales air (FRA), s’est écrasé au moment de son décollage vers 10 heures du matin, a appris Le360 de source fiable.

L’appareil, un Diamond Aircraft DA42 (avion bimoteur), était utilisé principalement pour la formation des pilotes de ligne des compagnies nationales de transport aérien. Les deux personnes à bord, un instructeur et son élève, ont malheureusement péri dans le crash, dont les causes restent pour l’instant inconnues. Une enquête de la Gendarmerie royale est en cours sur le site de l’accident, en coordination avec le Bureau d’enquêtes et d’analyses pour la sécurité de l’aviation civile (BEA).

Rappelons qu’un décret publié en août 2020 avait fixé un cadre contractuel entre l’Administration de la défense nationale et Royal Air Maroc (RAM), permettant à l’École royale de l’air (ERA) de former les pilotes de ligne des compagnies aériennes nationales.

Cette formation est scindée en deux phases. La première phase, dispensée à l’ERA de Marrakech, comprend une formation militaire de trois mois, axée sur «la discipline, la rigueur, et le sens du patriotisme et de la responsabilité», suivie d’une formation théorique en aéronautique d’une durée de 15 mois. La deuxième phase, qui se déroule durant 24 mois à la Base de Benslimane, est consacrée quant à elle aux entraînements pratiques, incluant des sessions sur simulateur et des vols sur avions DA10 (monomoteur) et DA42 (bimoteur), sur une période de 24 mois.

Devenu l’avion bimoteur de référence pour la formation de pilote professionnel, le Diamond Aircraft DA42 est un avion léger autrichien dérivé du monomoteur Diamond DA40D. Il s’agit du premier bimoteur équipé de moteurs diesel fonctionnant également au kérosène, offrant ainsi une consommation très réduite (environ 18 litres par heure et par moteur). Ses coûts d’exploitation bas ont également permis l’émergence de services d’avion-taxi à moindre coût, jusqu’à trois fois moins chers que les anciens avions d’affaires.