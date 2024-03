Info360. Sortie de piste spectaculaire d’un avion à l’aéroport de Benslimane, plus de peur que de mal

L’appareil a fait une sortie de piste alors qu’une élève pilote revenait d’un vol solo. L’incident s’est produit en fin de matinée, sans toutefois faire de blessé, ne causant que des dégâts matériels sur le petit avion, un TB9 Tampico, portant l’immatriculation CN-TFR. L’appareil est inscrit au nom de CFPNC Flight Academy, qui détient 9 autres avions, tous basés à l’aérodrome de Benslimane.

L’école CFPNC a pour principaux actionnaires Mohammed Mengouchi (également son PDG) et Mohamed Mokrini, plus connu à travers la société Nasr (Sonasr), opérant dans le secteur du BTP. Contacté par Le360, Mohamed Mengouchi a évoqué un «incident banal» qui peut être lié aux conditions météorologiques.

«Conformément à la réglementation, les élèves doivent effectuer 70 heures de vol en solo. L’élève pilote en question n’en était pas à son premier vol solo. Aujourd’hui, il y avait un vent assez fort, et je suppose qu’elle a perdu le contrôle de l’avion et est sortie de la piste», explique le PDG de CFPNC Flight Academy. Et d’ajouter: «En quittant la piste pour entrer sur le taxiway, l’appareil est rentré dans l’herbe. Comme il a plu hier et avant-hier, l’avion s’est enfoncé dans la terre et y est resté coincé».

Un avion de l'école de pilotage CFPNC Flight Academy a fait une sortie de piste sur l’aéroport de Benslimane, le 11 mars 2024. (DR)

Selon nos informations, l’incident de ce lundi 11 mars intervient alors que l’organisme d’entretien de la flotte de CFPNC Flight Academy venait de faire l’objet d’une inspection technique, le 20 février dernier, programmée par les services de la Direction de l’aviation civile, relevant du ministère du Transport et de la Logistique.

À l’heure où nous mettions en ligne, la Gendarmerie royale poursuivait encore ses investigations pour identifier les causes de l’accident, en coordination avec le Bureau d’enquêtes et d’analyses pour la sécurité de l’aviation civile (BEA).