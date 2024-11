Faux contrats de travail au Qatar: un réseau démantelé à Casablanca

La gendarmerie de Dar Bouazza a démantelé dernièrement un réseau criminel spécialisé dans la délivrance de faux contrats de travail dans les pays du Golfe. Des dizaines de personnes se sont faites arnaquer, rapporte Assabah du vendredi 22 novembre. Des sources proches de l’enquête indiquent que le chef présumé de ce réseau et son complice ont fait croire à leurs victimes qu’elles allaient être recrutées par un service d’immigration au Qatar. Les deux mis en cause leur réclamaient des sommes allant de 3.000 à 7000 dirhams comme avance pour couvrir les frais de recrutement et de migration.

Afin de mettre en confiance les victimes, le chef du réseau se présentait de façon soignée, au volant d’un véhicule 4x4 d’une célèbre marque automobile. Les deux prévenus, originaires de Casablanca et âgés respectivement de 20 et 30 ans, ont été arrêtés à Dar Bouazza à l’issue d’investigations et d’une enquête de terrain diligentée par les gendarmes. Les premiers éléments de l’enquête démontrent que les deux suspects ont arnaqué plusieurs victimes à Had Soualem, Dar Bouazza et dans d’autres quartiers de Casablanca.

Les victimes ont déposé plusieurs plaintes, relaie Assabah. Les perquisitions effectuées par les gendarmes ont permis de saisir le véhicule ainsi que des photos d’identité et certains documents. Les deux prévenus ont été placés en garde à vue sous la supervision du parquet afin d’approfondir l’enquête et de déterminer d’éventuelles ramifications.