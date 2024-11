Casablanca: ce que la nouvelle trémie sur la route d’Azemmour change pour les usagers

Ouverte il y a peu à la circulation, une nouvelle trémie vient renforcer les infrastructures de la route d’Azemmour (RR320), une voie très engorgée qui relie Casablanca à Dar Bouazza et Tamaris. Situé à l’intersection de la route 151 et de la RR320, ce tunnel, long de 400 mètres, est le premier d’une série de quatre trémies qui viendront fluidifier le trafic sur cet axe stratégique tout en répondant à la croissance démographique et au développement accéléré de la zone.

Cet ambitieux projet, qui s’inscrit dans un vaste programme de développement urbain et de mobilité, est doté d’un budget de 550 millions de dirhams. L’initiative marque une étape clé dans l’amélioration des accès à l’ouest de la capitale économique.

Les travaux en cours comprennent l’élargissement de la route d’Azemmour (RR 320) de deux à trois voies, en plus de la construction des quatre tunnels. Le premier, long de 100 m, se trouve à l’intersection de la route d’Azemmour et de la rocade sud-ouest. Le second, long de 400 m, est situé à l’intersection de la RR320 et de la route 144. Le troisième tunnel, également de 400 m, se trouve à l’intersection avec la route 151. Enfin le quatrième tunnel, long de 1.000 m, est quand à lui situé à l’intersection de la route provinciale 3003.

Interrogés par Le360, les usagers ont salué la création de ce passage, dans un contexte de développement urbain et de croissance démographique fulgurants à Dar Bouazza.

L’aménagement de la route d’Azemmour s’inscrit dans le cadre de la première phase d’un programme de développement des infrastructures et de la mobilité entre la préfecture de Casablanca et la province de Nouaceur, dans l’ouest de Casablanca, qui s’étale jusque 2026.

عادل كدوز