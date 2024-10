Infrastructures routières: ce qu’il faut savoir sur les chantiers programmés en 2025

Le Maroc prévoit de poursuivre ses investissements dans les infrastructures routières en 2025, avec une série de projets répartis dans plusieurs régions du pays. Ces investissements, inscrits dans le cadre de la loi de finances 2025, visent à moderniser le réseau routier existant, à améliorer la sécurité routière et à renforcer la connectivité régionale. Cinq projets stratégiques et plusieurs programmes nationaux sont à l’agenda, selon la note sur la répartition régionale de l’investissement.

Le premier des cinq projets stratégiques concerne la poursuite des travaux de construction de la voie de contournement Nord-Est du grand Agadir dans la région Souss-Massa. Longue de 27 kilomètres (km), cette voie, réalisée à 90%, vise à fluidifier la circulation autour d’Agadir, un point névralgique du tourisme et du commerce. Le budget prévu pour 2025 s’élève à 50 millions de dirhams (MDH).

Dans la région de l’Oriental, le projet de l’autoroute Guercif-Nador, qui accompagne le développement du port Nador-West Med, s’étendra sur 104 km. Avec un coût global de 7,4 milliards de dirhams (MMDH), cette autoroute est encore à un stade peu avancé, avec seulement 13% de taux de réalisation à mi-2024. Pour 2025, 752 MDH sont alloués à cette infrastructure.

Un troisième projet concerne la connectivité routière Nador-West Med, également dans l’Oriental, couvrant 225,3 km pour un coût global de 2,1 MMDH. Un montant de 100 MDH est prévu pour 2025, avec 69% des travaux déjà réalisés.

Dans la région de Fès-Meknès, le dédoublement de la RN8 entre Fès et Taounate, sur 73 km, avec reconstruction et dédoublement de 11 ouvrages d’art, représente un autre projet d’envergure. Le coût total s’élève à 1,5 MMDH, avec 250 MDH programmés pour 2025 et des émissions de 133 MDH à fin juillet 2024. Le taux de réalisation est estimé à 45% pour ce projet, encore en cours de développement.

Quant au projet de mise à niveau de la RN6 entre l’aéroport de Rabat et Sidi Allal El Bahraoui, dans la région Rabat-Salé-Kénitra, il couvre 20 km avec un coût total de 991 MDH. Un montant de 121 MDH est prévu pour 2025, tandis que 538 millions ont été déjà dépensés, avec un avancement de 90%.

Maintenance routière et réhabilitation des ouvrages d’art au programme

Outre ces grands projets, des programmes d’envergure viennent compléter l’effort en matière d’infrastructures. Le programme de maintenance routière, avec 1.062 km de routes à rénover en 2025, mobilisera près de 1,9 MMDH. La priorité sera donnée à la consolidation des opérations en cours et à l’amélioration des voies existantes.

Le programme de réhabilitation des ouvrages d’art se concentre sur la remise en état de 15.713 ponts et autres structures similaires à travers le pays. L’obsolescence de certains matériaux, conjuguée à une faible capacité portante de certaines structures, exige un investissement immédiat. En 2025, 491 MDH seront ainsi alloués à la construction de 68 nouveaux ouvrages.

Enfin, le programme de construction des voies express vise à renforcer la connectivité entre les principales infrastructures du pays, notamment les ports, aéroports et zones industrielles, tout en facilitant le développement des régions à travers les plans de développement régionaux (PDR).