Société

Tétouan: en images, l’hôpital de spécialités régional, toujours dans l’attente de son inauguration

L'hôpital des spécialités régional de Tétouan (S.Kadry/Le360).

Plus de dix ans après le lancement du chantier, l’Hôpital régional des spécialités de Tétouan n’a toujours pas ouvert ses portes. Pourtant achevé et en grande partie équipé, cet établissement stratégique, réalisé dans le cadre du programme de développement de la ville impulsé par le Roi Mohammed VI, continue d’attendre son entrée en service. Un retard qui nourrit l’impatience des habitants, confrontés à une offre de soins jugée insuffisante pour répondre aux besoins croissants de la région.

Par Said Kadry
Le 30/05/2026 à 18h07

L’Hôpital régional des spécialités de Tétouan figure parmi les projets sanitaires les plus importants réalisés dans le nord du Royaume. Alors que les travaux sont achevés et qu’une grande partie des équipements médicaux a déjà été installée, l’établissement n’a toujours pas ouvert ses portes, alimentant l’impatience des habitants de la région.

Prévue dans un premier temps pour l’année dernière, sa mise en service a été reportée à plusieurs reprises. Plusieurs parlementaires de Tétouan ont d’ailleurs récemment interpellé le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Amine Tahraoui, à travers des questions écrites et orales afin d’obtenir des explications sur les raisons de ce retard. Les élus soulignent l’importance stratégique de cette infrastructure pour renforcer l’offre de soins régionale et alléger la pression sur les établissements existants.

Hôpital des spécialités régional de Tétouan (S.Kadry/Le360).

Selon des sources locales, l’achèvement du chantier était initialement attendu pour la mi-2021. Le projet a toutefois subi d’importants retards en raison de la pandémie de Covid-19 et des contraintes liées aux mesures sanitaires mises en place à l’époque. Le calendrier a ensuite été révisé, avec une nouvelle échéance fixée à la mi-juin 2023 pour la fin des travaux et une ouverture envisagée dans la foulée. Malgré ces ajustements et l’installation progressive d’équipements médicaux de dernière génération, aucune date officielle d’ouverture n’a encore été annoncée par le ministère.

Cette attente est d’autant plus forte que le nouvel hôpital est appelé à jouer un rôle central dans le dispositif sanitaire régional. Son entrée en service devrait contribuer à désengorger le Centre hospitalier provincial Saniat Rmel et à limiter les transferts de patients vers le Centre hospitalier universitaire Mohammed VI de Tanger pour certaines spécialités médicales et chirurgicales.

Lire aussi : Tanger-Tétouan-Al Hoceïma: le Syndicat national de la santé publique s’inquiète des graves sous-effectifs

Inscrit dans le cadre du programme de développement de la ville de Tétouan, le projet s’étend sur plus de quatre hectares et mobilise un investissement public dépassant les 550 millions de dirhams. À terme, il doit permettre de renforcer durablement les capacités hospitalières et l’offre de soins au profit de l’ensemble de la région.

Par Said Kadry
Le 30/05/2026 à 18h07
#Hôpital#médecine#Tétouan#infrastructures#santé#Ministère de la Santé

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