Société

Tarfaya: un hôpital provincial qui redessine la carte sanitaire dans le Sud

L'hôpital provincial de Tarfaya.

Par Hamdi Yara
Le 18/04/2026 à 16h02

VidéoL’ouverture de l’hôpital provincial de Tarfaya marque un tournant dans l’accès aux soins pour une population longtemps confrontée à l’éloignement des structures hospitalières, en rapprochant l’offre de santé des habitants de la province.

Pendant des décennies, les patients devaient parcourir plus de 100 kilomètres vers Laâyoune, voire des centaines de kilomètres vers d’autres villes du Royaume, pour bénéficier de soins spécialisés. Une contrainte désormais levée avec la mise en service de ce nouvel établissement, inauguré à l’occasion du cinquantenaire de la Marche verte.

D’un coût global de 170 millions de dirhams, l’hôpital s’étend sur une vaste superficie et dispose d’une capacité de 70 lits. Il est encadré par plus de 100 professionnels de santé, dont 13 médecins spécialistes, permettant une offre de soins diversifiée et de proximité pour une population estimée à environ 17.000 habitants. Les services comprennent notamment les urgences, la biologie médicale, l’imagerie, la rééducation fonctionnelle, ainsi qu’une pharmacie hospitalière.

Pour Ahmed Baba Messaoud, cadre à l’hôpital provincial de Tarfaya, cette infrastructure constitue un véritable saut qualitatif dans l’offre de soins locale. «Nous sommes désormais dans un centre hospitalier provincial qui dispose de plusieurs services essentiels, notamment l’imagerie médicale, la biologie, les urgences, la santé de la mère et de l’enfant, la rééducation ainsi que la pharmacie hospitalière. L’objectif est de fournir les soins nécessaires aux citoyennes et citoyens de la province de Tarfaya», explique-t-il.

Au sein de l’établissement, le service de maternité occupe une place clé dans la prise en charge des femmes enceintes. Rabab Afdili Dih, infirmière, met en avant la dimension humaine de sa mission: «Nous accompagnons chaque jour les femmes au moment de l’accouchement. Notre priorité est d’assurer une grossesse suivie, un accouchement dans de bonnes conditions et un départ serein pour le nouveau-né. Au-delà des soins, notre rôle inclut aussi un accompagnement psychologique des patientes.»

Lire aussi : Provinces du Sud: la construction du CHU de Laâyoune touche à sa fin, voici à quoi il ressemble

De son côté, le service des urgences illustre l’amélioration concrète de la prise en charge médicale. Salama Lazrak, infirmier dans ce service, souligne l’évolution notable de la structure: «Comme vous pouvez le constater, le service des urgences est désormais bien organisé, sans encombrement, grâce à la gestion de l’administration. Les médicaments sont disponibles pour toute la population. Avant, seuls des examens simples étaient réalisés, comme la glycémie ou la fonction rénale. Aujourd’hui, nous assistons à une véritable avancée, tant sur le plan de la qualité que de la diversité des analyses.»

Doté d’équipements modernes, de services spécialisés et d’un personnel qualifié, l’hôpital provincial de Tarfaya illustre la volonté de rapprocher l’offre publique de santé des citoyens et de réduire les disparités territoriales. Pour les habitants, il met fin à des années de déplacements contraignants et redonne au droit à la santé une réalité plus concrète et accessible.

Par Hamdi Yara
Le 18/04/2026 à 16h02
#Santé#Maroc#Tarfaya#hôpital

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