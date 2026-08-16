Témara: onze interpellations dans deux logements soupçonnés d’abriter des activités de prostitution

Les éléments de la Gendarmerie royale ont interpellé onze personnes lors de deux opérations distinctes menées dans des logements soupçonnés d’abriter des activités de prostitution à Témara Plage et à Aïn Atiq, sur le littoral au sud de Rabat.

La première intervention, menée vendredi dans une résidence d’Aïn Atiq, a abouti à l’interpellation de trois femmes et de deux hommes. Le lendemain, quatre hommes et deux femmes ont été arrêtés dans une maison située à Témara Plage.

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Selon une source sécuritaire, les deux logements auraient été aménagés pour accueillir des activités de prostitution. La clientèle aurait été attirée au moyen d’annonces proposant prétendument des prestations de massage, diffusées sur Internet.

Les onze personnes sont soupçonnées, à des degrés divers, d’implication dans des faits liés à la prostitution et au proxénétisme. Elles devraient être déférées lundi devant le parquet près le tribunal de première instance de Témara.