Info360. Harhoura: trois cambrioleurs présumés de villas interpellés par les gendarmes

La brigade territoriale de la Gendarmerie royale de Miramar, à Harhoura, a interpellé, ce samedi 15 août, trois individus soupçonnés d’être impliqués dans une série de cambriolages visant des villas de cette station balnéaire située au sud de Rabat.

L’opération a débuté par un contrôle de routine d’un véhicule utilitaire. Lors de la fouille, les gendarmes ont découvert plusieurs objets dont les occupants n’ont pas pu justifier la provenance, apprend-on de sources judiciaires. Les trois suspects ont alors tenté de prendre la fuite, avant d’être rapidement rattrapés et interpellés.

Deux des mis en cause sont originaires de Meknès, tandis que le troisième vient de Sidi Bennour. Les premiers éléments de l’enquête les soupçonnent d’être impliqués dans plusieurs vols qualifiés commis dans des villas de Harhoura.

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Les investigations menées par la brigade de Miramar ont permis d’identifier plusieurs victimes potentielles. Parmi elles figure une habitante d’une villa située à proximité du boulevard principal de Harhoura. Convoquée par les enquêteurs, elle a formellement reconnu plusieurs objets qui lui avaient été dérobés récemment.

Cette reconnaissance a permis d’élucider au moins un cambriolage qui n’avait pas encore fait l’objet d’une plainte. Les enquêteurs poursuivent leurs recherches afin de déterminer l’origine de l’ensemble des biens saisis et d’établir l’éventuelle implication du trio dans d’autres vols.

Le véhicule utilitaire utilisé par les suspects a également été saisi pour les besoins de l’enquête. Les trois mis en cause devraient être déférés lundi devant le parquet compétent près la Cour d’appel de Rabat, selon les mêmes sources.