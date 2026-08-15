Société

Info360. Harhoura: trois cambrioleurs présumés de villas interpellés par les gendarmes

Arrestation. (Image d'illustration). DR

Un contrôle de routine effectué par la brigade de Miramar a conduit à l’interpellation de trois individus soupçonnés d’une série de cambriolages à Harhoura. Plusieurs objets volés ont été saisis à bord de leur véhicule, dont certains ont déjà été reconnus par une victime.

Par Mohamed Chakir Alaoui
Le 15/08/2026 à 17h05

La brigade territoriale de la Gendarmerie royale de Miramar, à Harhoura, a interpellé, ce samedi 15 août, trois individus soupçonnés d’être impliqués dans une série de cambriolages visant des villas de cette station balnéaire située au sud de Rabat.

L’opération a débuté par un contrôle de routine d’un véhicule utilitaire. Lors de la fouille, les gendarmes ont découvert plusieurs objets dont les occupants n’ont pas pu justifier la provenance, apprend-on de sources judiciaires. Les trois suspects ont alors tenté de prendre la fuite, avant d’être rapidement rattrapés et interpellés.

Deux des mis en cause sont originaires de Meknès, tandis que le troisième vient de Sidi Bennour. Les premiers éléments de l’enquête les soupçonnent d’être impliqués dans plusieurs vols qualifiés commis dans des villas de Harhoura.

Lire aussi : Rabat: un cambrioleur multirécidiviste déféré après une série de vols dans des résidences de luxe

Les investigations menées par la brigade de Miramar ont permis d’identifier plusieurs victimes potentielles. Parmi elles figure une habitante d’une villa située à proximité du boulevard principal de Harhoura. Convoquée par les enquêteurs, elle a formellement reconnu plusieurs objets qui lui avaient été dérobés récemment.

Cette reconnaissance a permis d’élucider au moins un cambriolage qui n’avait pas encore fait l’objet d’une plainte. Les enquêteurs poursuivent leurs recherches afin de déterminer l’origine de l’ensemble des biens saisis et d’établir l’éventuelle implication du trio dans d’autres vols.

Le véhicule utilitaire utilisé par les suspects a également été saisi pour les besoins de l’enquête. Les trois mis en cause devraient être déférés lundi devant le parquet compétent près la Cour d’appel de Rabat, selon les mêmes sources.

Par Mohamed Chakir Alaoui
Le 15/08/2026 à 17h05
#interpellations#harhoura#cambriolage#Vol#Rabat#gendarmerie royale

LEs contenus liés

Société

El Harhoura: le cambrioleur de villas et résidences de luxe sous les verrous

Société

Harhoura: au moins 25 mis en cause déférés devant la justice pour vol, cambriolage et trafic de drogue

Société

Sidi Kacem: 33 ans de prison à l’encontre d’une bande criminelle piégée par «TikTok»

Société

BCIJ: démantèlement d’une nouvelle cellule terroriste, six suspects arrêtés

Articles les plus lus

1
Survol permanent, quadrillage au sol... le dispositif sécuritaire déployé à Fnideq déjoue toute tentative de franchissement collectif vers Sebta
2
Voie express Tiznit-Dakhla, la «Donald J. Trump Highway»: ils l’ont empruntée, ils en parlent
3
Sebta et Melilla: conquises, jamais abandonnées
4
Le dispositif d’alerte renforcé à Fnideq, le retour des migrants de Sebta se poursuit
5
Plage de Bouznika: 300 villas et cabanons sommés d’évacuer avant le 15 septembre
6
Algérie: humilié par le boycott massif des législatives, le régime se cache derrière le «dahdouhisme»
7
Demande à la poussière
8
Fnideq sous haute surveillance, accès aux abords de Bab Sebta interdit aux non-voyageurs
Revues de presse

Voir plus