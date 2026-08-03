El Harhoura: le cambrioleur de villas et résidences de luxe sous les verrous

Après de nombreuses plaintes reçues tout au long de ces dernières semaines et mentionnant une série de vols dans différentes villas et résidences d’El Harhoura, la gendarmerie royale de Témara-plage a décidé d’instaurer une unité chargée de patrouiller de nuit, en toute discrétion, dans les artères d’El Harhoura.

Selon des informations relayées par Al Akhbar dans son édition de ce mardi 4 août, à la suite de ces patrouilles, un repris de justice a été arrêté en flagrant délit de cambriolage, alors qu’il sortait d’une résidence du Complexe Sidi El Abed, au centre d’El Harhoura, transportant les multiples objets électroniques de son butin, dont un téléviseur high tech. Ce voleur professionnel, outillé d’une trousse de clés et d’une paire de ciseaux qui lui permettaient d’ouvrir n’importe quelle porte, a été arrêté à son sixième forfait de ce genre depuis sa sortie de prison, vingt jours plus tôt,

Né en 1988, multirécidiviste, le prévenu a effectué plusieurs séjours en prison pour de précédents larcins. À sa récente sortie de prison, il a rejoint le domicile de sa famille qui avait déménagé, deux années auparavant, de Rabat vers Aïn Atiq, l’endroit même où il a été conduit par la gendarmerie pour sa garde à vue, sous la supervision du parquet général. Un autre butin a été découvert chez lui, alors qu’il a l’habitude de vendre rapidement, dans des souks éloignés de son lieu de résidence, l’ensemble des objets qu’il volait dans les villas d’El Harhoura. Ces résidences appartiennent en général à des personnalités locales, mais aussi étrangères. Celles qui ne disposaient pas de caméras de surveillance ou d’agents de sécurité étaient la principale cible de ce cambrioleur qui agissait en se masquant le visage d’une cagoule.

Suite à sa garde à vue, il a été présenté, à la fin de la semaine dernière, devant le procureur du roi près la Cour d’appel de Rabat, qui l’a déféré auprès d’un juge d’instruction; celui-cii a, à son tour, ordonné sa mise sous écrou dans une cellule de la prison de Tamesna. De graves chefs d’accusation pèsent à son encontre: «constitution d’une bande criminelle», «vols caractérisés avec effraction» et «utilisation de fausses clés».