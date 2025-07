Tanger: Sour El Maâgazine renaît, habitants et visiteurs apprécient

L’ouverture officielle du Sour El Maâgazine intervient dans un contexte particulier: celui d’une réponse concrète aux critiques ayant accompagné une première phase de travaux. Des voix citoyennes et des observations techniques ont pointé du doigt un manque de cohérence architecturale du projet initial.

Un rapport d’évaluation a même conduit à l’éviction de l’ancien ingénieur responsable, en raison d’un «manque d’harmonie entre le design réalisé et le caractère historique du site», selon des sources locales.

Située au cœur de Tanger, non loin de la Kasbah et du port, la place a connu un renouveau esthétique spectaculaire. Le nouvel aménagement comprend désormais des canons historiques restaurés, de nouveaux bancs, des espaces verts, ainsi qu’une plaque en marbre décrivant l’histoire du site.

Les allées, elles, ont été soigneusement pavées, la signalétique repensée et les infrastructures de base améliorées. Les travaux se poursuivent dans la partie basse, donnant sur le port, avec l’annonce prochaine d’un nouveau tronçon ouvert au public.

Wiam, résidente tangéroise, exprime sa fierté: «On est très attachés à cette place emblématique. Elle surplombe une magnifique vue sur la mer et les canons font partie intégrante de son identité. C’est une excellente initiative de s’être enfin soucié de ce site historique.»

Un retour à l’essence du patrimoine

Sous la houlette du wali Younès Tazi, une commission technique a été mise en place pour réévaluer le projet. Des instructions strictes ont été données pour rectifier les erreurs passées, avec un suivi régulier sur le terrain. L’ouverture au public n’a été autorisée qu’après la validation de la conformité des travaux aux standards requis.

Mohamed, un touriste marocain installé à Bruxelles, ne cache pas son enthousiasme face au nouveau visage du site. À son arrivée à Tanger, c’est le Sour El Maâgazine qui a immédiatement capté son attention. Impressionné par la qualité des aménagements, il se dit fier des efforts fournis par les autorités locales pour revaloriser ce lieu emblématique. Selon lui, «ces travaux renforcent l’image déjà prestigieuse de la ville à l’international et offrent une expérience visuelle et émotionnelle qui réchauffe le cœur».

Un espace patrimonial au service de la mémoire collective

Sour El Maâgazine est bien plus qu’un site touristique: c’est un fragment vivant de la mémoire tangéroise. Lieu de rendez-vous, de contemplation et de fierté locale, il attire les habitants comme les visiteurs étrangers. En cette année marquée par les préparatifs liés à l’organisation de la Coupe d’Afrique des nations et la Coupe du monde 2030, cette restauration prend une dimension encore plus stratégique.

Redouan, un habitant de Tanger, conclut: «Cette place a enfin eu droit à la reconnaissance qu’elle mérite. Elle a une grande valeur historique pour nous. Avec les événements sportifs à venir, on peut dire avec fierté que Tanger est prête. Cette restauration, c’est une véritable signature qui honore notre ville.»

À travers cette rénovation, Tanger redonne vie à l’un de ses joyaux historiques, dans une démarche inclusive, attentive aux critiques citoyennes et tournée vers un tourisme culturel.