Sour El Maâgazine fait peau neuve après des travaux éclairs

À Tanger, la place Faro, plus connue sous le nom de «Sour El Maâgazine», a subi une transformation rapide. Des travaux d’aménagement complets, lancés il y a moins de quinze jours, ont permis de lui offrir une cure de jouvence spectaculaire.

Les habitants de la ville et ses visiteurs ont été surpris, jeudi 5 juin, par la levée des barrières en béton et l’inauguration officielle de la place par les autorités locales, une fois les dernières finitions et les opérations de nettoyage achevées. Le lieu s’est dévoilé avec une apparence entièrement renouvelée.

La rapidité de cette rénovation est notable: les travaux, débutés le 26 mai, ont été achevés en un temps record grâce à un budget conséquent de la Wilaya de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma. Cette initiative s’inscrit pleinement dans la préparation de la ville pour les grands événements sportifs à venir, notamment la CAN 2025 et la Coupe du Monde 2030. Un effort intense a été fourni par les ouvriers, qui ont travaillé jour et nuit ces trois derniers jours pour finaliser le projet.

Sour El Maâgazine à Tanger s'offre un cure de jouvence (S.Kadry/Le360)

Désormais, Sour El Maâgazine est un véritable atout avec sa vue panoramique sur le théâtre Cervantès, le port de plaisance de Tanger et le port espagnol de Tarifa. Cet espace réaménagé promet d’attirer encore plus de visiteurs aussi bien marocains qu’étrangers et de réconcilier les Tangérois avec cette place emblématique.

Les travaux de Sour El Maâgazine ont transformé la place, tant en son centre que ses abords. Ils ont consisté en la réinstallation de canons historiques, l’ajout de vases fleuris décoratifs, et le renouvellement complet du revêtement en marbre.