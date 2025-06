CAN 2025: à Fès, 2 milliards de dirhams pour être au rendez-vous

Nabil Baha lors de la conférence de presse avant le match de demi-finale de la CAN U17 entre les Lionceaux de l'Atlas et la Côte d'Ivoire, le 14 avril 2025 à Casablanca

La ville de Fès fait actuellement l’objet d’un vaste programme de réaménagement urbain, marqué par l’intensification des travaux d’infrastructure menés de jour comme de nuit.

Cette mobilisation, indique le quotidien Les Inspirations Éco, coïncide très à-propos avec le retour de l’équipe nationale de football à Fès, seize ans après sa dernière apparition, à l’occasion des matchs amicaux prévus les 6 et 9 juin prochains contre la Tunisie et le Bénin, comme l’a précisé le sélectionneur Walid Regragui lors d’une conférence de presse.

Depuis octobre dernier, sous l’impulsion du wali Mouaâd Jamaï, la ville met en œuvre une stratégie de modernisation mobilisant près de 2 milliards de dirhams d’investissements publics.

Ce programme s’inscrit dans les préparatifs à la Coupe d’Afrique des nations 2025 et à la Coupe du monde 2030, que le Maroc coorganisera, écrit-on.

La Société de Développement Régional (SDR) Fès Région Aménagement assure la maîtrise d’ouvrage déléguée.

Les projets sont conçus selon une approche intégrée de développement durable, visant à améliorer les infrastructures tout en préservant le patrimoine historique.

Parmi les principales interventions, on note la rénovation de plus de 35 kilomètres de voirie, l’élargissement de plusieurs axes de circulation, la réhabilitation de carrefours giratoires, ainsi que la création d’espaces verts et l’installation d’un nouveau système d’éclairage et de signalisation.

Un programme de rénovation esthétique concerne également les façades des bâtiments bordant les artères principales, repeintes dans des tons caractéristiques de l’architecture locale.

Plusieurs projets structurants viennent compléter cette transformation, souligne Les Inspirations Éco.

Le complexe sportif de la ville a été rénové pour accueillir des compétitions internationales.

Un parking souterrain de 264 places est en cours de réalisation sous la place Florence afin d’améliorer la fluidité de la circulation dans le centre-ville.

Par ailleurs, la ville se dote de nouvelles infrastructures culturelles, dont un théâtre et un palais des congrès d’une capacité de plus de 1.300 places. Un système de vidéoprotection, d’un coût de 140 millions de dirhams, est en cours de déploiement pour renforcer la sécurité.

Des terrains de sport de proximité sont également aménagés dans plusieurs quartiers, avec des installations pour le basket-ball, le padel et d’autres activités sportives, accessibles gratuitement.

Sur le plan patrimonial, douze bâtiments historiques situés sur les boulevards Mohammed V et Hassan II font l’objet de travaux de restauration dans le cadre d’un programme de 45 millions de dirhams, selon Hicham Kirtassi, directeur général de la SDR Fès Région Aménagement.

Les travaux portent sur la remise en état des éléments architecturaux d’origine, le retrait d’équipements inesthétiques et la mise en place d’un éclairage LED mettant en valeur les façades.

Ces interventions sont réalisées selon des techniques traditionnelles afin de préserver l’authenticité des bâtiments.

Ce programme génère également un effet de levier sur l’économie locale. Il contribue à renforcer la confiance des investisseurs, favorise le développement de projets privés et stimule la réhabilitation d’établissements touristiques, commerciaux et artisanaux.